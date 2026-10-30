Geheimdienste

Polens Polizei fasst mutmaßlichen russischen Agenten

Ein Russe fotografiert in Schlesien Züge und Bahnanlagen – auf seinen Speichern finden Ermittler Hunderttausende Dateien. Warum ein Ministeriumssprecher die Festnahme ungewöhnlich findet.

Die Polizei in Polen hat einen Russen festgenommen, der viele Eisenbahnanlagen fotografiert haben soll. (Archivbild) Foto: Doris Heimann/dpa
Die Polizei in Polen hat einen Russen festgenommen, der viele Eisenbahnanlagen fotografiert haben soll. (Archivbild)

Warschau (dpa) - Die Polizei in Polen hat einen russischen Staatsbürger festgenommen, der für einen fremden Geheimdienst Eisenbahnanlagen ausspioniert haben soll. Der 55 Jahre alte Russe sei den Beamten im schlesischen Swidnica aufgefallen, als er im Stadtgebiet vorbeifahrende Züge und die Eisenbahninfrastruktur fotografierte, wie die örtliche Polizei mitteilte. 

Bei der Auswertung des Materials, das auf den Speichergeräten des Mannes gespeichert war, hätten die Beamten Hunderttausende Dateien mit Fotos von wichtigen Verkehrseinrichtungen sichergestellt, hieß es weiter. Der Verdächtige landete für drei Monate in Untersuchungshaft.

Regierung spricht von Festnahme mit Seltenheitswert

«Dass es gelungen ist, einen russischen Staatsbürger festzunehmen, ist eher eine Seltenheit», sagte der Sprecher des Koordinators für die Geheimdienste, Tomasz Siemoniak. Bislang hätten russische Geheimdienste es vermieden, eigene Staatsbürger in der ersten Reihe einzusetzen, und eher «Wegwerf-Agenten» aus anderen Ländern für diese Aufgaben angeworben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Das EU- und Nato-Land Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Es hat auch knapp eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen. Die Regierung in Warschau wirft den Geheimdiensten Russlands und seines Verbündeten Belarus vor, viele Agenten ins Land zu schicken.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Russischer Geheimdienst meldet Festnahme einer Deutschen
Terrorvorwürfe

Russischer Geheimdienst meldet Festnahme einer Deutschen

Moskau wirft ukrainischen Geheimdiensten immer wieder vor, Anschläge in Russland zu planen und auszuführen. Jetzt meldet der FSB die Festnahme einer Deutschen – und erhebt schwere Vorwürfe.

20.04.2026

Polen fasst mutmaßlichen Agenten - Spionage in Deutschland
Spionage-Vorwurf

Polen fasst mutmaßlichen Agenten - Spionage in Deutschland

Ein Verdächtiger aus Belarus soll in Deutschland, Polen und Litauen militärische und zivile Anlagen ausspioniert haben. Seine Festnahme ist ein Ergebnis grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

23.02.2026

Russische Sabotage? Zwei mutmaßliche Agenten angeklagt
Bundesanwaltschaft

Russische Sabotage? Zwei mutmaßliche Agenten angeklagt

Immer wieder warnen die Sicherheitsbehörden vor russischer Spionage und Sabotage. Deutschlands oberste Strafverfolger wollen eine Gruppe mutmaßlicher Agenten vor Gericht sehen.

13.01.2026

Kreml-Kritiker

Ilja Jaschin: «Ich weiß, wie russische Agenten aussehen»

Können sich die freigelassenen russischen Oppositionellen hierzulande sicher fühlen? Der Kreml-Kritiker Jaschin ist überzeugt: Im Café neben ihm saß kein normaler Besucher.

08.09.2024

Prozess in München

Hunderttausende Dateien mit Kinderpornografie: Haftstrafe

Ein 54-Jähriger hat eingeräumt, hunderttausendfach Abbildungen sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen online verbreitet zu haben. Jetzt hat das Gericht ein Urteil gesprochen.

20.03.2024