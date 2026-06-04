Ukraine-Krieg

Putin zeigt sich weiter siegesgewiss bei Wirtschaftsforum

Kremlchef Putin betont seine Dialogbereitschaft im Ukraine-Krieg. Trotz Problemen an der Front fordert er dafür weitere Gebiete und verweist auch auf eine angebliche Abmachung mit US-Präsident Trump.

Putin wiederholte beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg die These von der völligen Überlegenheit Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa
Putin wiederholte beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg die These von der völligen Überlegenheit Russlands im Krieg gegen die Ukraine.

St. Petersburg (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin beharrt auf seiner Forderung nach einer vollständigen russischen Kontrolle der Gebiete Donezk und Luhansk als Voraussetzung für einen Frieden in der Ukraine. Die Forderung sei kein Widerspruch zu der postulierten Dialogbereitschaft, sagte Putin beim Treffen mit ausländischen Nachrichtenagenturen.

Der russische Präsident wiederholte dabei alte Thesen: Russland greife auf ganzer Front an, sagte er. Der Ukraine wiederum fehlten Soldaten, weil die monatlichen Verluste und Desertationen bei weitem die Neurekrutierungen überstiegen. Das Defizit bezifferte er auf insgesamt 30.000 Mann pro Monat. Die Zahl von 15.000 laut Putin in die ukrainische Armee gepressten Rekruten steht dabei im Widerspruch zu den offiziellen Angaben aus Kiew. Danach werden mehr als 30.000 pro Monat neu gewonnen.

Der russische Präsident verwies zur Begründung seiner Forderung nach dem gesamten Donbass auch auf Gebietsgewinne, die das russische Militär seinen Angaben nach ständig mache. Dabei liegt die von ihm angegebene Zahl von 2.440 Quadratkilometern ebenfalls deutlich über Kiews Angaben. Nach Berechnungen regierungsnaher ukrainischer Militärbeobachter hat die russische Armee mit abnehmendem Tempo seit Jahresbeginn knapp 700 Quadratkilometer erobert.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Putin verweist auf geheimnisvolle Abmachungen mit Trump

Putin betonte, «wir sind zweifellos dazu bereit, mit der Ukraine eine Vereinbarung zu treffen». Basis dafür seien jedoch die Abmachungen von Anchorage, betonte der Kremlchef. In der Stadt in Alaska hatte US-Präsident Donald Trump Putin im vergangenen Sommer empfangen. Konkrete Ergebnisse wurden danach allerdings nicht bekannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drohnen und Rauch überschatten Putins Wirtschaftsforum
Petersburger Wirtschaftsforum

Drohnen und Rauch überschatten Putins Wirtschaftsforum

Russland will bei seinem internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg vor der Welt glänzen. Ein Drohnenschlag der Ukraine setzt aber eine Ölraffinerie in Brand. Schwarzer Rauch zieht auf.

03.06.2026

Selenskyj über Treffen mit Putin: Er kann nach Kiew kommen
Ukraine-Krieg

Selenskyj über Treffen mit Putin: Er kann nach Kiew kommen

Kremlchef Putin sieht wenig Sinn in Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und beharrt auf Moskau als Verhandlungsort. Selenskyj lehnt das ab - und kontert.

06.09.2025

«Die ganze Ukraine ist unser» - Putin beim Wirtschaftsforum
Auftritt des Kremlchefs

«Die ganze Ukraine ist unser» - Putin beim Wirtschaftsforum

Russland wolle keine Kapitulation der Ukraine, sagt Präsident Putin. Doch was er vor Wirtschaftsführern sonst sagt, lässt für das angegriffene Land Schlimmes befürchten. Kiew reagiert empört.

20.06.2025

Selenskyj wirft Putin Betrug mit Waffenruhe vor
Krieg in der Ukraine

Selenskyj wirft Putin Betrug mit Waffenruhe vor

Russlands Präsident Putin erklärt eine Waffenruhe rund um die Jubiläumsfeiern zum Weltkriegsende. Der ukrainische Staatschef Selenskyj nennt die befristete Feuerpause eine Mogelpackung.

28.04.2025

Ukraine-Krieg

Putin: Wirtschaft hat westlichem Druck standgehalten

In einer Rede in St. Petersburg lobt Kremlchef Putin die russische Wirtschaft - und beschimpft den ukrainischen Präsidenten. Eine Äußerung zur nuklearen Rüstungskontrolle sorgt zudem für Verwunderung.

17.06.2023