Iran-Krieg

Rubio: Straße von Hormus wird «so oder anders» offen sein

Mit der Blockade der Straße von Hormus drosselt der Iran die globale Energie-Versorgung. Die USA konnten die Nutzung der Meerenge bisher nicht ermöglichen - zeigen sich aber zuversichtlich.

US-Außenminister Marco Rubio spricht davon, dass die Straße von Hormus «so oder anders» wieder offen sein wird. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
US-Außenminister Marco Rubio spricht davon, dass die Straße von Hormus «so oder anders» wieder offen sein wird. (Archivbild)

Washington (dpa) - US-Außenminister Marco Rubio hat sich überzeugt gezeigt, dass die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr geöffnet wird - «so oder anders». Entweder werde sich der Iran bereiterklären, «sich an internationales Recht zu halten» und die Meerenge nicht zu blockieren, sagte Rubio dem Sender Al Jazeera. «Oder eine Koalition von Nationen aus der ganzen Welt und der Region wird mit Beteiligung der Vereinigten Staaten dafür sorgen, dass sie offen ist».

Rubio äußerte sich nicht weiter dazu, was genau er mit «dafür sorgen» meinte. Falls der Iran die Meerenge weiter blockieren sollte, drohten Teheran «wirkliche Konsequenzen, nicht nur seitens der Vereinigten Staaten, sondern von Ländern in der Region und der Welt», sagte Rubio. 

Zugleich nannte er als zentrale Ziele der Kampfhandlungen die Zerstörung der Luftwaffe und Marine des Irans sowie eine erhebliche Reduzierung der Zahl der Raketen-Abschussrampen. Diese Ziele werde man in «Wochen und nicht Monaten» komplett erreichen - und dann vor der Frage der Meerenge von Hormus stehen, sagte der US-Außenminister.

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Die Straße von Hormus ist ein wichtiger Weg für Tankschiffe mit Erdöl und Flüssiggas aus der an Vorkommen reichen Region. Der Iran legte mit Attacken und Drohungen den Schiffsverkehr dort weitgehend lahm - und ließ bisher nur wenige Tanker durch. Das sorgt seit Wochen für steigende Energiepreise rund um die Welt und stört unter anderem auch die Versorgung mit Dünger.

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