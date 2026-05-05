Iran-Krieg

Rubio: «Operation "Gewaltiger Zorn" ist abgeschlossen»

Im Iran-Krieg herrscht derzeit eine Waffenruhe. Geht die US-Offensive gegen die Islamische Republik nun weiter oder nicht? US-Außenminister Rubio legt seinen Standpunkt dar.

Die Operation «Gewaltiger Zorn» ist laut US-Außenminister Rubio beendet. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Die Operation «Gewaltiger Zorn» ist laut US-Außenminister Rubio beendet.

Washington (dpa) - Der US-Militäreinsatz gegen den Iran ist nach Worten des amerikanischen Außenministers Marco Rubio bereits beendet. «Die Operation "Gewaltiger Zorn" ist abgeschlossen. Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht», sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump habe den Kongress entsprechend darüber in Kenntnis gesetzt. «Diese Phase haben wir hinter uns. (...) Jetzt widmen wir uns dem "Projekt Freiheit".» Mit dieser Initiative wollen die USA die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr und damit für den weltweiten Ölhandel öffnen.

Vergangenen Freitag hatte Trump in einem Brief an den US-Kongress die Kampfhandlungen gegen den Iran für beendet erklärt. Seit Beginn der Waffenruhe am 7. April habe es keine Gefechte mehr zwischen den beiden Ländern gegeben, heißt es darin. «Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten sind beendet.» An diesem Tag hatten die USA die Operation «Gewaltiger Zorn» gestartet. Durch diese Interpretation des andauernden Konfliktes mit dem Iran sieht sich die US-Regierung in der Lage, auch ohne Zustimmung des Parlaments weiter im Nahen Osten aktiv sein zu können.

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