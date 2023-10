Russland: ATACMS-Lieferung ist «grober Fehler» der USA

Washington/Moskau (dpa) - Russland hat die Lieferung der bereits in der Ukraine eingesetzten ATACMS-Raketen als «groben Fehler» der USA kritisiert. Dieser zunächst von der Öffentlichkeit geheim gehaltene Schritt werde schwere Folgen haben, teilt der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, im Nachrichtenkanal Telegram mit. «Die Entscheidung des Weißen Hauses, den Ukrainern Raketen mit großer Reichweite zu liefern, ist ein grober Fehler.»

Die Raketen wurden nach ukrainischen Angaben beim Beschuss von Militärflugplätzen in den von Russland besetzten Gebieten in der Ostukraine eingesetzt. Dabei seien mehrere russische Hubschrauber vernichtet worden, hieß es in Kiew.