Ukraine-Krieg

Russland fliegt heftige Luftangriffe auf ukrainische Städte

Während die Menschen schlafen, werden Kiew und andere Städte erneut attackiert. Ganze Wohnhäuser sollen zerstört worden sein. Die Rede ist von einer der heftigsten Angriffswellen seit Kriegsbeginn.

Bewohnerinnen und Bewohner Kiews wurden durch die Angriffe aus dem Schlaf gerissen. Foto: Danylo Antoniuk/AP/dpa
Bewohnerinnen und Bewohner Kiews wurden durch die Angriffe aus dem Schlaf gerissen.

Kiew (dpa) - Mehrere Städte in der Ukraine sind zur Zielscheibe einer außergewöhnlich heftigen Angriffswelle mit russischen Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern geworden. Aus der Hauptstadt Kiew wurden am Abend und in der Nacht Explosionen gemeldet, nach Behördenangaben gab es mindestens elf Verletzte und ein Todesopfer. Mehrstöckige Gebäude – darunter ein Hotel – seien in Flammen aufgegangen, einige Wohnhäuser komplett zerstört worden, berichtete das Nachrichtenportal «The Kyiv Independent». Demnach setzten die Angreifer Dutzende Raketen und Marschflugkörper ein.

Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst nicht überschaubar, die ersten Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Im Bericht des «Kyiv Independent» war von einer der heftigsten Angriffswellen seit Kriegsbeginn die Rede. Verängstigte Bewohnerinnen und Bewohner Kiews suchten demnach in U-Bahn-Stationen Zuflucht. Viele von ihnen hätten dort Zelte aufgeschlagen, um die Nacht vor Luftangriffen geschützt unter der Erde zu verbringen, hieß es.

«Unglaublich laute Explosionen»

Nach ersten Einschlägen am Abend wurde demnach auch am frühen Morgen wieder Luftalarm ausgelöst. Knapp ein Dutzend russische Bomber seien in der Luft, hieß es. Kurz darauf meldeten Reporter des Portals «unglaublich laute Explosionen», die selbst in tief unter der Erde gelegenen Luftschutzbunkern deutlich zu hören gewesen seien.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch in anderen Städten der Ukraine – darunter Saporischschja und Pawlohrad im Südosten sowie Sumy und Charkiw im Nordosten des Landes – gab es Berichten zufolge Luftalarm und Explosionen. Informationen zu möglichen Schäden und Opfern lagen zunächst nicht vor.

Selenskyj sah massiven Angriff kommen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwoch vor einem bevorstehenden Großangriff auf die Ukraine gewarnt. Alle ein bis zwei Wochen gebe es massive Attacken mit Hunderten Drohnen und Dutzenden Raketen – und «heute gibt es die unangenehme Information über die nächste Vorbereitung eines solchen massiven russischen Angriffs», sagte er am Rande einer Zeremonie zum Wechsel der EU-Ratspräsidentschaft in Dublin. Daher werde er direkt nach der Pressekonferenz rasch in die Ukraine zurückkehren. Seine Landsleute sollten Alarmsignale beachten und Schutzräume aufsuchen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Russland beschießt Ukraine massiv mit Raketen und Drohnen
Die Lage im Überblick

Russland beschießt Ukraine massiv mit Raketen und Drohnen

Die Waffenruhe hielt nur kurz, nun läuft die nächste Angriffswelle. Kiew spricht von «Terror». In der Nacht erschüttern Explosionen ukrainische Städte. Besonders schwer trifft es die Hauptstadt.

14.05.2026

Russischer Angriff auf Kiew tötet mindestens 14 Menschen
Ukraine-Krieg

Russischer Angriff auf Kiew tötet mindestens 14 Menschen

Die Ukraine braucht dringend internationale Hilfe. Doch ein wichtiges Treffen von Präsident Selenskyj mit Donald Trump kommt nicht zustande. Russland schießt auf die ukrainische Hauptstadt.

17.06.2025

Brände und Schäden nach Drohnenangriffen auf Kiew
Drohnenkrieg gegen die Ukraine

Brände und Schäden nach Drohnenangriffen auf Kiew

In der Millionenstadt Kiew melden die Behörden nach neuen russischen Drohnenangriffen erneut Schäden, Brände und Verletzte. Präsident Selenskyj fordert, den Druck auf Moskau zu erhöhen.

02.11.2024

Russischer Angriffskrieg

Odessa durchlebt schwersten Angriff seit Kriegsbeginn

Über Odessa und zwei andere Schwarzmeerhäfen lieferte die Ukraine bislang trotz Kriegs Getreide in die Welt. Moskau hat die Vereinbarung nun gekündigt und beschießt die ukrainische Küste.

19.07.2023

Ukraine

Russland setzt Angriffswelle auf Kiew fort - ein Toter

Erneut fliehen die Menschen in der Ukraine vor russischen Drohnen und Raketen, erneut gerät ein Wohnblock in Brand. Seit Kriegsbeginn zählt dieser Mai die meisten Angriffe innerhalb eines Monats.

30.05.2023