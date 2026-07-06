Ukraine-Krieg

Russland fliegt neue Luftangriffe auf Ukraine

Kurz vor dem Nato-Gipfel warnt der ukrainische Präsident vor massiven russischen Angriffen auf sein Land. In der Nacht bestätigt sich seine Befürchtung. Mehrere Städte werden massiv attackiert.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist einmal mehr ins Visier der Angreifer geraten. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist einmal mehr ins Visier der Angreifer geraten. (Archivbild)

Kiew (dpa) - Die vorab befürchtete Welle schwerer Luftangriffe Russlands auf ukrainische Städte hat sich in der Nacht bestätigt. Kurz nach Mitternacht waren in der Hauptstadt Kiew laut Behördenangaben und Medienberichten Alarmsirenen und heftige Explosionen zu hören. Demnach wurde fast in allen Landesregionen Luftalarm ausgelöst. In Kiew sollen mehrere Gebäude beschädigt worden sein, genaue Angaben zu Einschlägen und möglichen Opfern gab es zunächst aber nicht.

Angeblich setzten die Angreifer neben zahlreichen Drohnen auch Dutzende Marschflugkörper und Raketen ein. Marschflugkörper können besser manövriert und wegen ihrer geringen Flughöhe nicht so leicht vom Radar der Luftabwehr erfasst werden, dafür sind ballistische Raketen aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit schwieriger abzuwehren. Während die ukrainische Flugabwehr eine relativ hohe Trefferquote gegen russische Drohnen und Marschflugkörper hat, ist sie gegen ballistische Raketen weitgehend machtlos.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatte am Sonntag davor gewarnt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin noch vor Beginn des Nato-Gipfels in der Türkei am Dienstag schwere Luftangriffe befehlen dürfte. Dabei berief er sich auf Informationen des ukrainischen Geheimdienstes. «Das entspricht ganz Putins Art – unmittelbar nach dem amerikanischen Unabhängigkeitstag (am 4. Juli) und vor dem Nato-Gipfel in Ankara» wolle er «noch mehr Unheil anrichten und Menschen töten», sagte Selenskyj. Er appellierte an die Partner seines Landes, die ukrainische Flugabwehr stärker zu unterstützen.

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