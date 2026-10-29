Vor den Midterms

Schlappe für Trump im Streit um 20.000 Wähler in Kalifornien

Die Trump-Regierung wirft Kalifornien vor, vorsätzlich Wahlzettel an Nicht-Staatsbürger ausgegeben zu haben. Ein Gericht weist das vor den Midterms zurück - und spricht von einem historischen Vorgang.

Es ging im Streitfall um 20.000 mögliche Stimmen (Archivbild). Foto: John Gibbins/San Diego Union-Tribune/ZUMA/dpa
Es ging im Streitfall um 20.000 mögliche Stimmen (Archivbild).

Los Angeles (dpa) - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat im Rechtsstreit um 20.000 Wähler im demokratisch regierten Bundesstaat Kalifornien eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Justizministerium verdächtigte Kalifornien, rund 20.000 Menschen zu den sogenannten Midterms zuzulassen, obwohl sie gar keine Staatsbürger seien. Der zuständige Richter wies den Antrag auf eine einstweilige Verfügung zurück und argumentierte, die Maßnahme hätte «verheerende Folgen» für die Integrität der Wahl.

«Nie zuvor in der amerikanischen Geschichte» habe eine US-Regierung versucht, Bundesstaaten auf diese Weise und kurz vor der Wahl ihrer Rechte zu berauben, hieß es zur Begründung. Das Abhalten von Wahlen liegt in den USA maßgeblich in der Hand der Bundesstaaten selbst.

Am kommenden Dienstag werden in den USA unter anderem das US-Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der Sitze des Senats neu gewählt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

US-Regierung unternahm mehrere Versuche gegen Kalifornien 

Die US-Regierung wollte mit der Klage gegen Kalifornien erreichen, dass Briefwahlstimmzettel, die von mutmaßlich nicht wahlberechtigten Personen zurückgesandt werden, gesondert aufbewahrt und nicht in Wahlauszählungen einfließen dürfen, bis die Identität geklärt ist. Die US-Regierung wirft Kalifornien vor, wissentlich zuzulassen, dass Nicht-US-Staatsbürger wählen. Als Kalifornien dem nicht nachkam, zog das Justizministerium vor Gericht.

Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, wandte sich das US-Heimatschutzministerium bereits im Juli an die Verantwortlichen in Kalifornien und warnte, über 190.000 Nicht-Staatsbürger seien als Wähler registriert. Der Bundesstaat habe daraufhin die Grundlage der Behauptung erfragt, da die Verantwortlichen in Kalifornien noch gar keine Wählerliste mit dem Ministerium geteilt hätten. Doch das Ministerium erwiderte die Anfrage nicht.

Regierung schürt Zweifel an Integrität von Wahlen

Der Richter schrieb, untergrabenes Vertrauen in die Demokratie sei irreparabel. «Sobald eine Stimme ausgesondert wird, ist ein bleibender Schaden entstanden.» Vor allem sei die Demokratie in Gefahr, wenn die Exekutive dabei mit unbewiesenen Vorwürfen agiere.

Die Trump-Regierung schürt immer wieder Zweifel daran, dass US-Wahlen rechtmäßig ablaufen. Trump behauptet immer wieder, er habe die Präsidentschaftswahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden gewonnen. Doch das ist mehrfach widerlegt.

Die Trump-Regierung hatte vor den Wahlen versucht, die Briefwahlregeln zu verschärfen. Das Vorhaben scheiterte allerdings vor dem Obersten Gerichtshof. Kritiker warfen Trump vor, dass er mit seinen Plänen die Stimmabgabe per Briefwahl erschweren und so die Demokratische Partei benachteiligen wolle. Deren Wählerschaft entscheidet sich traditionell häufiger für die Briefwahl.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump: Werde Midterms anerkennen – wenn Wahl «ehrlich» ist
Zwischenwahlen

Trump: Werde Midterms anerkennen – wenn Wahl «ehrlich» ist

Kurz vor den US-Parlamentswahlen wird diskutiert, ob der Präsident das Wahlergebnis auch im Falle einer Niederlage die Midterms anerkennen würde. Was hat Trump dazu zu sagen?

27.10.2026

Er kam persönlich: Trump hat Stimme für Midterms abgegeben
US-Parlamentswahlen

Er kam persönlich: Trump hat Stimme für Midterms abgegeben

Er spricht sich gegen Briefwahl aus, machte davon aber schon selbst Gebrauch. Vor den Parlamentswahlen wählt Donald Trump einen anderen Weg.

25.10.2026

Streit um Briefwahl: Niederlage für Trump vor Supreme Court
Vor den Midterms

Streit um Briefwahl: Niederlage für Trump vor Supreme Court

Mancherorts sind die Briefwahlunterlagen vor den Midterms schon versendet, doch die Trump-Regierung versuchte weiter, neue Regeln durchzudrücken. Vor dem Obersten Gericht hat sie nun keinen Erfolg.

15.09.2026

Oberstes Gericht erlaubt Trumps Briefwahl-Pläne vorerst
Zwischenwahlen in den USA

Oberstes Gericht erlaubt Trumps Briefwahl-Pläne vorerst

Kurz vor der Parlamentswahl will der republikanische US-Präsident die Regeln ändern. Kritiker vermuten, dass Trumps Briefwahl-Pläne gezielt demokratische Wähler benachteiligen sollen.

25.08.2026

Präsidentschaftswahl

Grüne: Türkei-Wahl bietet Chance für Rückkehr zur Demokratie

In wenigen Tagen steht in der Türkei eine historische Wahl an. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und Kilicdaroglu voraus. Die Grünen hoffen auf einen Machtwechsel.

05.05.2023