Schüsse an griechisch-türkischer Grenze - Polizist verletzt

Athen (dpa) - Am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros ist ein griechischer Grenzpolizist durch Schüsse verletzt worden. Wie die griechische Polizei mitteilte, wurden die Schüsse von der türkischen Seite des Flusses abgefeuert. Zu diesem Zeitpunkt hatten griechische Grenzschützer demnach einen illegalen Grenzübergang von Migranten aus der Türkei nach Griechenland verhindert. Es war unklar, wer die Schüsse abfeuerte. Untersuchungen seien eingeleitet worden, teilte die Polizei weiter mit. Der Zwischenfall habe sich am Samstagabend ereignet.

Der am Bauch verletzte 57 Jahre alte Grenzpolizist sei in ein Krankenhaus der Region Evros gebracht und operiert worden, berichtete der griechische Rundfunk unter Berufung auf den Rettungsdienst. Griechische Sicherheitsbeamte gehen davon aus, dass Schleuser die Schüsse abfeuerten, wie Reporter griechischer Medien am Sonntag unter Berufung auf Polizeikreise berichteten.