Iran-Krieg

Sechs Tote nach Luftangriff im Nordwesten Irans

Bei einem nächtlichen Luftangriff in Tabris im Nordwesten Irans werden mindestens sechs Menschen getötet. Die genaue Zahl der Kriegstoten im Iran ist nach mehr als drei Wochen Krieg unklar.

Erneut sind Menschen im Iran bei den Luftangriffen getötet worden. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa
Erneut sind Menschen im Iran bei den Luftangriffen getötet worden.

Teheran (dpa) - Im Nordwesten Irans sind bei der Bombardierung eines Wohnviertels mindestens sechs Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien bei dem Luftangriff in Tabris verletzt worden, berichteten iranische Medien übereinstimmend. Betroffen war ein Stadtteil im Norden sowie ein Platz im Südwesten der iranischen Millionenmetropole. Seit mehr als drei Wochen führen Israel und die USA Krieg gegen den Iran.

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Nutzer in den sozialen Medien berichteten von schweren Explosionen in der Großstadt, die sich gegen 02.00 Uhr nachts vor Ort ereigneten.

Vollständige Opferzahlen aus dem Iran liegen nicht vor. Seit mehr als zwei Wochen veröffentlichen die Behörden keine Statistiken zu Kriegstoten mehr. Nach Angaben des in den USA ansässigen Menschenrechtsnetzwerks HRANA wurden mehr als 3.200 Tote verifiziert, darunter mindestens 1.400 Zivilisten.

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