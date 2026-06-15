Ukraine-Krieg

Selenskyj fordert von G7 Reaktion auf Russlands Angriff

Nach dem Brand im berühmten Höhlenkloster in Kiew spricht Präsident Selenskyj von einem der schwersten russischen Verbrechen gegen die christliche Kultur. Er will auch beim G7-Gipfel in Évian sein.

Das jahrhundertealte Höhlenkloster gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Foto: Efrem Lukatsk/AP/dpa
Das jahrhundertealte Höhlenkloster gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.

Évian/Kiew (dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Gruppe der sieben großen Industrienationen (G7) zu einer entschlossenen Antwort auf die russischen Angriffe in Kiew und anderen Städten aufgerufen. Es brauche mehr Druck auf den Aggressor, mehr Unterstützung für die Luftverteidigung der Ukraine – vor allem zum Schutz vor Angriffen mit ballistischen Raketen, teilte Selenskyj bei Telegram mit. Er wird am Abend beim G7-Gipfel im französischen Évian erwartet.

Russland habe allein die Hauptstadt Kiew mit mehr als 60 Raketen und Marschflugkörpern angegriffen, sagte Selenskyj. Insgesamt seien gegen die Ukraine in der Nacht 611 Drohnen sowie 70 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt worden. Mindestens neun Menschen starben im Land. Allein in Kiew meldeten die Behörden zudem 28 Verletzte.

Selenskyj sprach nach einem Brand in der Hauptkirche des weltberühmten Höhlenklosters in Kiew, das zum Weltkulturerbe der Unesco gehört, von einem der «größten russischen Verbrechen gegen die christliche Kultur». Das Feuer in der Mariä-Entschlafens-Kathedrale, deren Geschichte im 11. Jahrhundert begonnen habe, sei inzwischen gelöscht, sagte Selenskyj.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Moskau schiebt Feuer in Hauptkirche auf ukrainische Flugabwehr

«In Charkiw haben die Russen einen erneuten Angriff auf unsere Rettungskräfte verübt, die den Brand am Ort eines Treffers in einem Unternehmen löschten», teilte Selenskyj mit. Fünf Rettungskräfte seien getötet worden. In Dnipro habe Russland das Gelände eines Bahnhofs, einer Hochschule und von Unternehmen angegriffen. Auch die Gebiete Donezk, Saporischschja, Sumy und Mykolajiw seien Ziele gewesen. «So zeigt Russland der Welt seine Absicht, den Krieg fortzusetzen», sagte Selenskyj.

Moskaus Verteidigungsministerium bezeichnete die Angriffe auf die Ukraine als einen Vergeltungsschlag gegen «terroristische Angriffe des Kiewer Regimes» in Russland. Ziele seien unter anderem Produktionsstätten für Drohnen und Raketen in Kiew gewesen. Eine solche Anlage befand sich nach russischer Darstellung auch in einem ebenfalls getroffenen Filmstudio in Kiew.

Nach nicht überprüfbaren Angaben des Ministeriums in Moskau wurde das Höhlenkloster in Kiew von einer Patriot-Rakete der ukrainischen Flugabwehr getroffen. Westliche Staaten hätten Kiew solche Raketen mit abgelaufenem Verfallsdatum übergeben, was zu der Situation auf dem Klostergelände geführt haben könnte, erklärte das Ministerium. Das Höhlenkloster gilt für das Moskauer Patriarchat der russisch-orthodoxen Kirche als Heiligtum.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Russische Angriffe auf Kiew - berühmtes Höhlenkloster brennt
Ukraine-Krieg

Russische Angriffe auf Kiew - berühmtes Höhlenkloster brennt

Die russische Armee feuert wieder Raketen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Auch ein zum Weltkulturerbe zählendes Hauptheiligtum der ukrainischen und russischen orthodoxen Kirchen wird beschädigt.

15.06.2026

Russland setzte Oreschnik-Rakete ein - erstmals nahe Kiew
Krieg

Russland setzte Oreschnik-Rakete ein - erstmals nahe Kiew

Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine internationale Reaktion auf die massiven russischen Luftangriffe gegen Kiew. Besonders das Entsetzen über eine neue gefürchtete Waffe Moskaus ist groß.

24.05.2026

Selenskyj wirft Russland Einsatz nordkoreanischer Rakete vor
Krieg in der Ukraine

Selenskyj wirft Russland Einsatz nordkoreanischer Rakete vor

Ein verheerender russischer Angriff forderte in der ukrainischen Hauptstadt Kiew viele Opfer. Die eingesetzte Rakete soll nicht aus russischer Produktion stammen.

24.04.2025

Selenskyj setzt auf neue ukrainische Rakete
Ukraine-Krieg

Selenskyj setzt auf neue ukrainische Rakete

Über der Ukraine ist der größte Bomben- und Raketenhagel in zweieinhalb Jahren Krieg niedergegangen. Das Land arbeitet an einer Verstärkung der eigenen Feuerkraft.

27.08.2024

Selenskyj lobt Militär für Vormarsch in Westrussland
Krieg in der Ukraine

Selenskyj lobt Militär für Vormarsch in Westrussland

Das Gesetz zum Verbot einer mit Moskau verbandelten Kirche ist durch das ukrainische Parlament gegangen. Nun äußert sich der Präsident zu der Entscheidung - und zur gewandelten militärischen Lage.

20.08.2024