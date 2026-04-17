Krieg in der Ukraine

Selenskyj warnt Belarus vor Beteiligung am russischen Krieg

Mit einem Verweis auf Venezuela mahnt Selenskyj Minsk eindringlich. Welche Folgen drohen Belarus bei einer Kriegsbeteiligung?

Nach ukrainischen Geheimdiensterkenntnissen baut Belarus in seinen Grenzgebieten zur Ukraine die Infrastruktur möglicherweise für einen neuen Angriff auf die Ukraine aus. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Nach ukrainischen Geheimdiensterkenntnissen baut Belarus in seinen Grenzgebieten zur Ukraine die Infrastruktur möglicherweise für einen neuen Angriff auf die Ukraine aus. (Archivbild)

Kiew (dpa) - Belarus hat nach Angaben aus Kiew in grenznahen Gebieten zur Ukraine mit dem Ausbau von Straßen und dem Bau von Artilleriestellungen begonnen. «Wir gehen davon aus, dass Russland ein weiteres Mal versuchen wird, Belarus in seinen Krieg (gegen die Ukraine) hineinzuziehen», schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Er habe Anweisung gegeben, Minsk vor den Folgen zu warnen. Die Ukraine sei bereit, ihr Hoheitsgebiet und ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. 

«Die Art und die Folgen der jüngsten Ereignisse in Venezuela sollten die Führung von Belarus davon abhalten, Fehler zu begehen», fügte er hinzu. Anfang Januar wurde der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro mit seiner Frau von US-amerikanischen Truppen über Nacht in die USA festgenommen und vor Gericht gestellt.

Belege für die Bautätigkeiten in Belarus legte Selenskyj nicht vor. Im Februar 2022 war die russische Armee auch von belarussischem Territorium in die Ukraine einmarschiert.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutscher in Belarus zum Tode verurteilt
Todesstrafe

Deutscher in Belarus zum Tode verurteilt

Offizielle Stellen in Belarus schweigen - doch Menschenrechtler berichten von einem Todesurteil gegen einen Deutschen. Das Urteil soll im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen.

19.07.2024

Kiew: Russische Drohne fliegt nach Belarus
Krieg in der Ukraine

Kiew: Russische Drohne fliegt nach Belarus

Russische Drohnen verfolgen bei Angriffen auf die Ukraine gewundene Flugbahnen mit vielen Kursänderungen. Nun verirrt sich eine Drohne zum Verbündeten Belarus - und wohl nicht zum ersten Mal.

13.07.2024

Ukraine-Krieg

Minsk: Wagner-Kämpfer nun in Belarus

Nach dem Aufstand in Russland sind Kämpfer der Wagner-Armee in Belarus angekommen. Dort haben sie direkt eine neue, militärische Aufgabe gefunden.

14.07.2023

Russische Invasion

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Russische Raketen landen fernab der Front, mehrere Zivilisten sterben. Kiew droht mit einer «spürbaren Antwort». Zum Aufenthaltsort des Söldnerchefs Prigoschin gibt es neue Hinweise. Die News im Überblick.

06.07.2023

Russische Invasion

Atomwaffen für Belarus - Putin erhöht Druck im Ukraine-Krieg

Mit der angekündigten Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus verschärft Kremlchef Putin seine Drohungen gegen den Westen. Wie groß ist die Gefahr eines Atomkrieges?

26.03.2023