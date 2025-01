Südkorea: Inhaftierter Präsident soll angeklagt werden

Staatskrise in Südkorea

Ermittler wollen Untersuchungshaft für Yoon verlängern

Mehrere Festnahmeversuche des suspendierten südkoreanischen Präsidenten waren gescheitert. Am Mittwoch war es dann so weit. Nun könnte Yoon deutlich länger in Untersuchungshaft bleiben.