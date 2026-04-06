Energiekrise

Südkorea verhandelt über alternative Rohölrouten

Südkoreas Volkswirtschaft ist stark von Rohöllieferungen über die Straße von Hormus abhängig. Nun möchte man alternative Transportwege sichern - unter anderem über das Rote Meer.

Südkoreas Präsident Lee Jae Myung steht seit Beginn des Iran-Kriegs vor großen Herausforderungen. Die ostasiatische Volkswirtschaft ist stark von Energielieferungen aus Nahost abhängig. (Archivbild) Foto: Jintak Han/ZUMA Press Wire/dpa
Südkoreas Präsident Lee Jae Myung steht seit Beginn des Iran-Kriegs vor großen Herausforderungen. Die ostasiatische Volkswirtschaft ist stark von Energielieferungen aus Nahost abhängig. (Archivbild)

Seoul (dpa) - Südkoreas Regierung hat angesichts der weitgehend blockierten Straße von Hormus ihre diplomatischen Anstrengungen zur Sicherung alternativer Ölrouten verstärkt. So werde man unter anderem Sondergesandte nach Saudi-Arabien, Oman und Algerien schicken, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Zur Sicherung alternativer Transportwege sollen zudem fünf Öltanker unter koreanischer Flagge ins Rote Meer an die saudi-arabische Hafenstadt Yanbu verlegt werden. Saudi-Arabien kann sein Öl über Pipelines vom Persischen Golf nach Yanbu transportieren und dort verschiffen.

Südkorea bezog vor Beginn des Iran-Kriegs rund zwei Drittel seines Rohölbedarfs über die Straße von Hormus. Die exportorientierte Volkswirtschaft ist aufgrund ihres hohen Energiebedarfs besonders hart von den derzeitigen Versorgungsengpässen betroffen. Bereits Mitte März hatte die Regierung beschlossen, Teile der strategischen Ölreserven freizugeben, um kurzfristige Lieferstörungen abzufedern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump: Straße von Hormus öffnet sich «automatisch»
Iran-Krieg

Trump: Straße von Hormus öffnet sich «automatisch»

Die Blockade der Straße von Hormus lässt die Energiepreise steigen. Donald Trump signalisiert, dass er seine Rolle mit der Dezimierung der iranischen Militärmacht als erfüllt ansehen könnte.

31.03.2026

US-Präsident nennt Straße von Hormus «Straße von Trump»
Iran-Krieg

US-Präsident nennt Straße von Hormus «Straße von Trump»

Er taufte den Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» um, das berühmte Kulturhaus Kennedy Center in Washington trägt nun sogar seinen Namen. Trump hat jetzt eine neue Kreation - wie ernst meint er das?

28.03.2026

Pakistans Sportfans feiern wegen Energiekrise von zu Hause
Iran-Krieg

Pakistans Sportfans feiern wegen Energiekrise von zu Hause

Länder Asiens sind von Öl- und Gasimporten aus dem Golf stark abhängig. In Pakistan spielt die Kricket-Liga daher nun vor leeren Rängen. Die Hoffnung liegt jetzt auf Solarenergie.

27.03.2026

Die Straße von Hormus – bedrohte Engstelle im Energiehandel
Lage in Nahost

Die Straße von Hormus – bedrohte Engstelle im Energiehandel

Zwischen Iran und Oman verläuft eine Lebensader der Weltwirtschaft. Wird der Seeweg blockiert, ist das weit über die Region hinaus spürbar – auch für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland.

02.03.2026

Welche Folgen hätte eine Blockade der Straße von Hormus?
Eskalation in Nahost

Welche Folgen hätte eine Blockade der Straße von Hormus?

Zwischen Iran und Oman verläuft eine Lebensader der Weltwirtschaft. Blockiert Teheran den Seeweg, wäre das weit über die Region hinaus spürbar – auch für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland.

23.06.2025