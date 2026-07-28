Menschenrechte

Taliban verbieten Smartphones für Regierungsangestellte

Ist das Internet eine Sünde? Darüber gibt es bei den afghanischen Herrschern auch intern keine Einigkeit. Dennoch greifen sie jetzt zu einer drastischen Maßnahme.

Die Taliban verbieten Regierungsangestellten die Nutzung von Smartphones in Afghanistan. (Symbolbild) Foto: Alicia Windzio/dpa
Die Taliban verbieten Regierungsangestellten die Nutzung von Smartphones in Afghanistan. (Symbolbild)

Kabul (dpa) - Knapp fünf Jahre nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan verbieten die Taliban ihren eigenen Regierungsbeamten die Verwendung von Smartphones. Die Anweisung der Taliban-Führung sehe unter anderem Kündigung bei Missachtung der Regelung vor, berichtet die UN-Hilfsmission für Afghanistan (Unama) in einer aktuellen Stellungnahme.

Demnach sei die Anweisung bereits seit Mitte Juni veröffentlicht, werde jedoch von Regierungsstellen unterschiedlich aufgefasst. Zuvor hatten verschiedene internationale Medien berichtet. Der Sender RFE/RL veröffentlichte Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie Mitglieder der Taliban Smartphones zerstören. Mit Werkzeugen werden Displays kaputt geschlagen oder die Geräte an Tischkanten abgebrochen.

Nach Angaben von Unama haben infolge der Anweisung Regierungsbeamte unterschiedlich reagiert: Ein Sprecher einer lokalen Polizeibehörde habe aufgehört, auf Facebook Beiträge zu veröffentlichen. Ein anderer Beamter habe angegeben, lediglich mit seinem Laptop nach Dienstschluss in sozialen Medien zu posten. Verschiedene offizielle Accounts der Taliban-Regierung sind jedoch seit Veröffentlichung der Anweisung weiterhin aktiv in den sozialen Medien.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Smartphones und Internet: Ein zu vermeidendes Laster?

Das neuerliche Smartphone-Verbot für Regierungsbeamte folgt einer längeren Debatte innerhalb der islamistischen Taliban zum Umgang mit den Geräten. Beobachter sehen in der obersten Taliban-Führung, die von der südlichen Stadt Kandahar aus regiert, eine Hardliner-Position, die Smartphones und den Zugang zum Internet als Laster verstehen. Demgegenüber stünden Pragmatiker in Kabul, für die das Internet eine Möglichkeit zum Geschäftetreiben ist. Gerade für handwerkliche Betriebe stellen derzeit soziale Netzwerke eine wichtige Vermarktungsstrategie dar.

Erst im vergangenen Herbst war für etwa zwei Tage das Internet im ganzen Land abgeschaltet worden - auf Anweisung des obersten Taliban-Führers Haibatullah Achundsada, um «Unmoral zu verhindern».

Smartphones gelten in Afghanistan als zentrales Kommunikationsmittel. Offizielle Dokumente werden häufig per WhatsApp ausgetauscht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tourismus in Afghanistan: Urlaub bei den Taliban
Soziale Medien

Tourismus in Afghanistan: Urlaub bei den Taliban

In Afghanistan erlebt der Tourismus einen neuen Aufschwung. Influencer ziehen mit Reisevideos auch Kritik auf sich – und werfen eine grundsätzliche Frage auf: Kann man Urlaub bei den Taliban machen?

05.12.2025

Taliban verbieten Kampfsportart MMA
Afghanistan

Taliban verbieten Kampfsportart MMA

Die Kampfsportart Mixed Martial Arts erfreut sich großer Beliebtheit unter Jugendlichen in Afghanistan. Künftig müssen sie auf den Sport in ihrem Land aber verzichten.

27.08.2024

Diplomatie

Afghanistan-Treffen der UN in Doha begonnen

Die Taliban hoffen seit ihrer Machtübernahme im August 2021 auf internationale Anerkennung. Ein hochrangiges UN-Treffen findet nun aber ohne sie statt.

18.02.2024

Afghanistan

UN: Al-Kaida hat Taliban-Strukturen unterwandert

Vor über 20 Jahren marschierten Truppen unter US-Führung in Afghanistan ein, weil die dort regierenden Taliban Al-Kaida Unterschlupf gewährt hatte. Nun hat sich die Terrorgruppe in dem Land wieder etabliert.

29.07.2023

Menschenrechte

Taliban verbieten Frauen Zusammenarbeit mit UN

Die Taliban verbieten afghanischen Frauen die Arbeit in NGOs - jetzt auch bei den Vereinten Nationen. Doch dort will man die Mitarbeiterinnen nicht einfach durch Männer ersetzen.

06.04.2023