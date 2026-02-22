Ukraine

«Terroranschlag»: Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw

Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.

Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt. Foto: -/Ukrinform/dpa
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.

Lwiw (dpa) - In der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) ist es örtlichen Medienberichten zufolge zu einer Serie von Explosionen gekommen, bei denen mindestens eine Polizistin getötet und weitere Sicherheitskräfte verletzt wurden. «Das war ein Terroranschlag. Nach jetzigem Stand wurden 14 Opfer ins Krankenhaus gebracht», wurde Bürgermeister Andrij Sadowyj vom Nachrichtenportal «Kyiv Independent» zitiert. Näheres zu den mutmaßlichen Hintergründen des Vorfalls teilte er zunächst nicht mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Laut einem Reporter hatten sich die Explosionen kurz nach Mitternacht ereignet. Das Portal zitierte eine Mitteilung der ukrainischen Nationalpolizei, wonach die Sicherheitskräfte zunächst wegen eines Notrufs zum vermeintlichen Einsatzort geeilt seien. Nach ihrer Ankunft dort seien dann mehrere Explosionen ausgelöst worden, nicht alle Polizisten hätten überlebt. Bürgermeister Sadowyj sprach demnach von einer getöteten Polizistin.

Die Region Lwiw liegt im Westen der Ukraine an der polnischen Grenze. Die gleichnamige Stadt ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie vom EU-Gebiet entfernt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Raketeneinschläge bei Lwiw verzeichnet
Ukraine-Krieg

Raketeneinschläge bei Lwiw verzeichnet

Eine russische Rakete trifft den Westen der Ukraine kurz vor der Grenze zu Polen. Womit geschossen wurde, ist unklar. Könnte es die neue Mittelstreckenrakete Moskaus gewesen sein?

09.01.2026

Frankfurter Städtepartnerschaft mit Lwiw unterzeichnet
Politik

Frankfurter Städtepartnerschaft mit Lwiw unterzeichnet

Frankfurt und Lwiw sind nun Partnerstädte. Künftig wollen beide Städte in einigen Bereichen zusammenzuarbeiten.

13.05.2024

Frankfurt bekommt Partnerstadt in der Ukraine
Neue Partnerstadt Lwiw

Frankfurt bekommt Partnerstadt in der Ukraine

Lwiw liegt nahe der polnischen Grenze in der Ukraine und soll nun neue Partnerstadt von Frankfurt werden. Es ist das 18. Bündnis dieser Art für die Mainmetropole.

09.05.2024

Krieg gegen die Ukraine

Russland greift Lwiw mit Kamikaze-Drohnen an

Nur nur knapp 80 Kilometer östlich der polnischen Grenze schlägt eine russische Drohne ein. Auch an anderen Orten in der Ukraine kommt es zu russischen Luftangriffen.

19.09.2023

Russischer Angriffskrieg

Zehn Tote bei Raketenangriff auf westukrainische Stadt Lwiw

Lwiw ist einer der Orte, an dem Menschen aus den umkämpften Gebieten im Osten der Ukraine Zuflucht gesucht haben. Doch auch im Westen gibt es Angriffe - Raketen trafen nun ein Wohngebiet.

07.07.2023