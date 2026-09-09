Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Noworossijsk

Noworossijsk (dpa) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere 29 Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew, bei Telegram mit. Drei der Verletzten sind demnach in einem ernsten Zustand. Es habe Schäden an acht Wohnhäusern und einem Kindergarten gegeben.

Nach Angaben des Bürgermeisters von Noworossijsk, Andrej Krawtschenko, wurde der Notstand ausgerufen. Es würden 17 Menschen im Krankenhaus behandelt. Auch drei nicht näher bezeichnete Betriebe und eine Kirche seien beschädigt worden. Zwei Kindergärten und eine Schule seien in Mitleidenschaft gezogen und eine Poliklinik ernsthaft beschädigt worden.

Ukraine bestätigt Angriff

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Angriff. Die Ukraine reagiere auf die täglichen «Terrorangriffe» Russlands, schrieb er in sozialen Medien. In Noworossijsk seien ein Marinestützpunkt mit einem Ölterminal, Objekten des Militärhafens und Kriegsschiffen mit Lenkwaffen vom Typ Kalibr getroffen worden.

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Noworossijsk ist ein Sitz der Russischen Schwarzmeerflotte. Anflüge ukrainischer Drohnen sind Angaben örtlicher Behörden nach auch auf die Badeorte Gelendschik und Anapa südlich und nördlich von Noworossijsk registriert worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.