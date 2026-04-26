Drohnenkrieg

Toter und Verletzte auf Krim nach ukrainischen Angriffen

Kiew wehrt sich mit Drohnenschlägen auf russische Ziele gegen Moskaus Angriffskrieg. Besonders folgenreich waren die Attacken nun im Gebiet Wologda und auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

In Sewastopol sind nach russischen Angaben Dutzende ukrainische Drohnen von der Flugabwehr abgeschossen worden. (Archivbild) Foto: Ulf Mauder/dpa
In Sewastopol sind nach russischen Angaben Dutzende ukrainische Drohnen von der Flugabwehr abgeschossen worden. (Archivbild)

Sewastopol/Wologda (dpa) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut Behörden in der Stadt Sewastopol mindestens ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, sprach von einer der schwersten Attacken überhaupt und Schäden an 34 Wohnblöcken in verschiedenen Stadtteilen. Die in Sewastopol stationierte russische Schwarzmeerflotte, aber auch die Flugabwehr und mobile Gruppen hätten 71 Flugobjekte abgeschossen, sagte er.

Auch Einfamilienhäuser und Autos seien beschädigt worden, sagte Raswoschajew. Durch Trümmer abgeschossener Drohnen sei es vereinzelt zu Bränden gekommen. Die Oberleitung einer Bahnstrecke wurde demnach beschädigt; der Gouverneur kündigte mögliche Verspätungen bei Nahverkehrszügen an. Schäden und einen Verletzten habe es auch in einem Krankenhaus gegeben, dort sei die kardiologische Abteilung von Trümmern einer abgeschossenen Drohne getroffen worden.

Russland hatte die Krim bereits 2014 annektiert und nutzt sie auch für Attacken gegen die Ukraine in seinem seit mehr als vier Jahren laufenden Angriffskrieg. Die Ukraine wehrt sich immer wieder mit Gegenangriffen auf russische Ziele.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Verletzte in Düngemittelwerk im Gebiet Wologda

Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen den Abschuss von mehr als 203 ukrainischen Drohnen. Zu Schäden infolge von Treffern machte die Behörde wie in den meisten Fällen keine Angaben.

Im russischen Gebiet Wologda berichtete Gouverneur Georgi Filimonow von fünf Verletzten nach einem Drohnenangriff auf das Werk Apatit, das zu den größten Düngemittelproduzenten in Russland gehört. Durch den Drohnenangriff sei eine Hochdruckleitung mit Schwefelsäure beschädigt worden, fünf Menschen hätten Verätzungen erlitten, sagte Filimonow. «Luftmessungen zeigten keine Überschreitung der Grenzwerte», sagte er. Das Werk in Tscherepowez liegt mehr als 500 Kilometer nördlich von Moskau.

Auch im Gebiet Jaroslawl gab es laut Behörden massive ukrainische Drohnenangriffe. In sozialen Netzwerken berichteten Anwohner von Explosionen und Bränden. Ziel sei die große Ölraffinerie in Jaroslawl gewesen, hieß es.

Russland nimmt nicht nur durch seinen Öl-Export, sondern auch mit den Ausfuhren von Düngemitteln für die Kriegswirtschaft Milliarden ein. Die Ukraine will mit den Gegenangriffen auf russische Industrieanlagen der Wirtschaft des Landes maximale Schäden zuführen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe
Russisch-ukrainischer Krieg

Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe

Die Ukraine führt in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg immer wieder Gegenschläge aus. In der Schwarzmeer-Region gab es auf der Krim und in Sotschi Luftalarm.

17.10.2025

Krim

Ukraine: Haben russische Marineschiffe getroffen

Die Hafenstadt Sewastopol auf der russisch besetzten Krim hat den heftigsten Luftangriff in zwei Jahren Krieg durchlebt. Ein Ziel des Angriffs: Schiffe der Schwarzmeerflotte.

24.03.2024

Ukraine-Krieg

Geheimdienst: Russisches Kriegsschiff bei Krim versenkt

Auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim waren in der Nacht Explosionen zu hören. Ein russisches Kriegsschiff soll getroffen und versenkt worden sein, wie der ukrainische Geheimdienst mitteilt.

14.02.2024

Beschuss

Russland: Ukraine greift russische Kriegsschiffe an

Das russische Verteidigungsministerium meldet Attacken mit Marschflugkörpern auf die Hafenstadt Sewastopol. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein.

13.09.2023

Ukraine-Krieg

Drohnenattacke: Großbrand in Treibstofflager auf der Krim

Bilder zeigen einen riesigen Feuerball, schwarzer Rauch steigt in den Himmel. Nach einem Drohnenangriff steht auf der Krim ein Treibstofflager in Flammen. Ein Vorzeichen der ukrainischen Gegenoffensive?

29.04.2023