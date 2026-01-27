Iran-Konflikt

Trump: Der Iran möchte einen Deal

Nach der blutigen Niederschlagung der Proteste im Iran wächst die Sorge vor einem Krieg mit den USA. US-Präsident Trump sagt, Teheran wolle eine diplomatische Lösung - und baut eine Drohkulisse auf.

Die USA haben nach Worten Trumps eine «Armada» nahe dem Iran stationiert. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa
Die USA haben nach Worten Trumps eine «Armada» nahe dem Iran stationiert. (Archivbild)

Washington/Teheran (dpa) - Der Iran ist nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump an einer diplomatischen Lösung der Spannungen mit den USA interessiert. Die Lage mit dem Iran sei «im Fluss», weil die US-Regierung eine große Kriegsflotte in die Region entsandt habe, sagte Trump dem Nachrichtenportal «Axios» in einem Interview. «Wir haben eine große Armada neben dem Iran. Größer als (vor der Küste von) Venezuela», sagte der Republikaner. Er glaube aber, dass Teheran ein Abkommen schließen wolle. «Sie wollen einen Deal machen. Das weiß ich. Sie haben mehrfach angerufen. Sie wollen reden», fügte der US-Präsident hinzu.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

US-Flugzeugträgerverband in der Region angekommen

Eine Flotte von Kriegsschiffen samt dem Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» ist unterdessen in der Region angekommen, wie das Regionalkommando des US-Militärs Centcom mitteilte. Nähere Angaben zur genauen Position des Schiffsverbunds gab es nicht. 

Mit dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln hat Trump zusätzliche Offensiv- und Defensivmöglichkeiten. (Archivbild) Foto: Seaman Daniel Kimmelman/US Navy/AP/dpa
Mit dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln hat Trump zusätzliche Offensiv- und Defensivmöglichkeiten. (Archivbild)

Bericht: Trumps Entscheidung noch offen

Trump hatte ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten in der Islamischen Republik zuletzt nicht ausgeschlossen. Nach Informationen von «Axios» hat er aber noch keine endgültige Entscheidung zum weiteren Vorgehen getroffen.

Trump werde wahrscheinlich diese Woche weitere Konsultationen abhalten und von seinen Sicherheitsberatern zusätzliche militärische Optionen vorgelegt bekommen, zitierte das Nachrichtenportal Quellen, die mit der Situation vertraut seien. Mit dem Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» und den ihn begleitenden Kriegsschiffen erhalte Trump zusätzliche Offensiv- und Defensivmöglichkeiten für den Fall, dass er sich für einen Angriff auf den Iran entscheiden sollte, berichtete das «Wall Street Journal».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Flugzeugträger befindet sich nun näher am Iran
Konflikte

US-Flugzeugträger befindet sich nun näher am Iran

Seit den vergangenen Wochen ist bekannt, dass die USA angesichts der Spannungen mit dem Iran Militär nach Nahost verlegen. Nun gibt es ein Update.

26.01.2026

Trump: Riesige Flotte ist auf dem Weg Richtung Iran
Konflikte

Trump: Riesige Flotte ist auf dem Weg Richtung Iran

Schon in der vergangenen Woche wurde publik, dass die USA angesichts der Spannungen mit Iran Militär nach Nahost verlegen. Nun äußert sich auch Trump dazu.

23.01.2026

Chamenei und Trump verschärfen den Iran-Konflikt
Sorge vor Eskalation

Chamenei und Trump verschärfen den Iran-Konflikt

Scharfe Worte zwischen US-Präsident Trump und Ajatollah Chamenei schüren Angst vor einer Eskalation in der Golfregion. Irans Präsident Peseschkian spricht warnende Worte.

18.01.2026

USA verlegen Medien zufolge Flugzeugträger nach Nahost
Zunehmende Spannungen

USA verlegen Medien zufolge Flugzeugträger nach Nahost

Präsident Trump droht immer wieder mit einem Eingreifen im Iran. Bislang sind Militäraktionen ausgeblieben. Nun verlegen die USA Medienberichten zufolge noch mehr Kräfte in die Region.

16.01.2026

USA reduzieren Flugzeugträger-Präsenz in Nahost-Region
Die Lage im Überblick

USA reduzieren Flugzeugträger-Präsenz in Nahost-Region

Die USA lassen einen Flottenverband die Heimreise antreten. Die kriegerischen Zustände in Nahost bleiben. In Rafah findet das israelische Militär viele Tunnels, aber keinen, der zum Schmuggel taugt.

13.09.2024