Nahost

Trump erwägt weitere Flotte Richtung Iran zu senden

Die USA und der Iran haben Verhandlungen begonnen. Zugleich hält der US-Präsident den Druck auf das Land aufrecht - mit möglicherweise noch mehr Militär auf See.

Trump hält den Druck auf den Iran aufrecht. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump erwägt im Konflikt mit dem Iran einem Medienbericht zufolge einen weiteren Flugzeugträger in die Region zu senden. «Wir haben eine Flotte, die unterwegs ist, und eine weitere könnte folgen», zitierte das Onlineportal «Axios» aus einem Interview mit dem Republikaner. Zugleich bekräftigte Trump, dass die USA ein Abkommen mit dem Iran schließen könnten.

Am Freitag hatten Vertreter aus Teheran und Washington unter strengen Sicherheitsvorkehrungen im Oman neue Verhandlungen begonnen. Der Golfstaat vermittelt in dem Konflikt. 

Die Verhandlungen folgen auf die schweren Massenproteste im Iran, die der staatliche Sicherheitsapparat brutal niederschlug. Trump hatte der iranischen Führung daraufhin mit einem militärischen Eingreifen gedroht und die US-Militärpräsenz in der Region unter anderem mit dem Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» gestärkt. 

Zugleich ist die Rede von einem neuen Abkommen mit Blick auf Irans umstrittenes Atomprogramm. Irans Führung sieht Verhandlungen mit den USA weiter skeptisch.

Trump kündigt Deal oder hartes Durchgreifen an

Trump sagte laut «Axios» weiter: «Entweder wird es einen Deal geben oder wir werden wie beim letzten Mal zu sehr harten Maßnahmen greifen müssen.» Israel hatte im Juni 2025 zwölf Tage Krieg gegen den Erzfeind Iran geführt und zusammen mit den USA iranische Atomanlagen bombardiert.

An diesem Mittwoch empfängt Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu Gesprächen. Bei dem Treffen um 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) im Weißen Haus wird es Netanjahu zufolge vor allem um die Verhandlungen der USA mit dem Iran gehen.

