Iran-Krieg

Trump: Erwarte weitere Gespräche mit dem Iran

Die USA und der Iran kamen jüngst erstmals seit Monaten wieder für Verhandlungen zusammen. Einen Vorschlag des Irans zur Straße von Hormus lehnte Trump kurz darauf ab, doch er erwartet neue Gespräche.

Trump erwartet weitere Verhandlungen mit dem Iran. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Trump erwartet weitere Verhandlungen mit dem Iran.

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Angaben mit weiteren Verhandlungen mit dem Iran. «Sie wollen ein Abkommen schließen, aber es ist nicht das Abkommen, das ich schließen möchte», zitierte ihn das Nachrichtenportal «Axios» aus einem Telefongespräch. Es sei das, worauf man sich vielleicht vor einem Jahr geeinigt hätte. Der Iran habe den Bogen überspannt, sagte Trump demnach mit Blick auf den jüngsten Vorschlag des Irans, den der US-Präsident bereits zuvor abgelehnt hatte.

Nach Angaben von «Axios» erwartet Trump die neuen Gespräche für kommende Woche. Zwei regionale Quellen bestätigten dem US-Medium diese Pläne demnach. Sie rechneten bereits ab Montag mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und dem Iran, berichtete «Axios». 

In New York erste Verhandlungen seit längerem

Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran waren vor ein paar Tagen am Rande der UN-Generalversammlung in New York erstmals seit Monaten wieder zu Verhandlungen zusammengekommen. Nach Angaben von Trumps Unterhändler Steve Witkoff, der für die US-Seite an den Verhandlungen teilnahm, fand die Gesprächsrunde über Vermittler statt. 

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Kurz darauf wurde ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bekannt, den Trump allerdings am Samstag ablehnte. Das Angebot sei nicht annehmbar gewesen, sagte der US-Präsident. Laut dem US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, knüpfte der Iran den Vorschlag aus US-Sicht an zu viele Vorbedingungen wie etwa die Aufhebung weitreichender Sanktionen.

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