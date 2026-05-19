Lage im Überblick

Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt

Auf Bitten der Golfstaaten will Donald Trump von einer Wiederaufnahme des Iran-Krieges abgesehen haben - vorerst. Er sagt, es gebe «ernsthafte Verhandlungen». Gelingt doch noch ein Durchbruch?

Trump will einen angeblich geplanten Angriff auf den Iran gestoppt haben. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Trump will einen angeblich geplanten Angriff auf den Iran gestoppt haben.

Washington/Teheran (dpa) - US-Präsident Donald Trump verzichtet nach eigenen Angaben vorerst auf einen angeblich für heute geplanten Angriff auf den Iran. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen «ernsthafte Verhandlungen» mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Deshalb habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und andere US-Militärvertreter angewiesen, die bisherigen Pläne auszusetzen und einen Großangriff auf den Iran erst dann zu beginnen, wenn ein «akzeptables Abkommen nicht erreicht wird».

«Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und einige andere haben mich gefragt, ob wir die Entscheidung um drei Tage, also um einen kurzen Zeitraum, verschieben könnten», sagte Trump später in Washington. Er sprach von einer sehr positiven Entwicklung. Am Vortag hatte der Republikaner auf Truth Social gewarnt: «Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben.»

Laut Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai gibt es neue Vorschläge aus Teheran. (Archivbild) Foto: Shadati)/XinHua/dpa
Laut Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai gibt es neue Vorschläge aus Teheran. (Archivbild)

Iran legt neue Vorschläge vor

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mehrere Vertreter der von Trump aufgeführten Golfstaaten erklärten dem «Wall Street Journal» zufolge, ihnen sei der vom US-Präsidenten erwähnte angebliche Plan für einen Angriff auf den Iran nicht bekannt. Trump, der laut Berichten für heute ein Treffen mit seinen Sicherheitsberatern geplant hatte, habe dazu tendiert, einen Angriff anzuordnen, zitierte das «Wall Street Journal» einen US-Beamten. Seinen neuen Post setzte Trump ab, nachdem die Bemühungen um ein Abkommen zur Beendigung des Krieges ins Stocken geraten waren. 

Nun hat Teheran nach eigenen Angaben über den Vermittler Pakistan auf den jüngsten US-Vorstoß mit eigenen neuen Vorschlägen reagiert, wie Außenamtssprecher Ismail Baghai Reportern sagte. Nach Informationen des «Wall Street Journal» bot Teheran eine schrittweise Öffnung der für den globalen Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormus an. Zugleich seien aber kritische Fragen zum Streitthema des iranischen Atomprogramms offen geblieben.

Nach Angaben Baghais hatten die USA zuvor Antworten auf Irans vorangegangenen Vorschlag übermittelt. Trump hatte diesen öffentlich als «dämlichen Vorschlag» abgetan. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars sollen die USA zuletzt wieder klargemacht haben, die Kampfhandlungen nur dann langfristig einzustellen, wenn es bestimmte Verhandlungsergebnisse gibt. Für den Iran ist ein Ende der Kampfhandlungen - insbesondere auch der Offensive Israels im Libanon - jedoch eine Vorbedingung für weitere Verhandlungen. 

Deutschland und die Türkei setzen weiterhin auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Foto: Christophe Gateau/dpa
Deutschland und die Türkei setzen weiterhin auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg.

Berlin und Ankara setzen auf diplomatische Lösung 

Deutschland und die Türkei setzen trotz Trumps jüngster Drohungen weiterhin auf diplomatische Kompromissfindung. Auf militärischem Wege werde es keine Lösung geben, sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) bei einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Berlin. Wenn der Iran bereit sei, auf sein nukleares Anreicherungsprogramm zu verzichten, «haben wir eine Grundlage dafür, Verhandlungen zu führen». 

Fidan sagte, es liege «im Interesse der ganzen Welt, die großen Krisen auf diplomatischem Wege so schnell wie möglich zu lösen». Eine Fortsetzung des Krieges hätte große politische und wirtschaftliche Folgen, warnte er. Wadephul sagte mit Blick auf Washington und Teheran, die Verhandlungen seien nicht festgefahren, sondern würden fortgeführt. Irans Antwort auf den jüngsten US-Vorschlag müsse von der US-Regierung nun sorgfältig geprüft werden. 

Irans Atomprogramm bleibt ein zentrales Streitthema. (Archivbild) Foto: Vahid Salemi/AP/dpa
Irans Atomprogramm bleibt ein zentrales Streitthema. (Archivbild)

Irans Atomprogramm bleibt Streitthema 

Weit auseinander liegen die Kriegsparteien vornehmlich bei Fragen rund um das iranische Atomprogramm. Laut der iranischen Agentur Fars enthält der US-Vorschlag die Forderung, der Iran müsse 400 Kilogramm hochangereichertes Uran an die USA übergeben, könne aber eine Atomanlage weiterbetreiben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben im Bericht von Fars nicht. 

Am 28. Februar hatten die USA gemeinsam mit Israel den Krieg mit Angriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel und die Staaten am Persischen Golf, die es als US-Verbündete betrachtet. Seit Anfang April gilt eine - von Trump zuletzt einseitig verlängerte - Waffenruhe. Spannungen in der Region brachten diese jedoch mehrfach ins Wanken. Sie hänge am seidenen Faden, sagte Trump vor rund einer Woche.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt
Iran-Krieg

Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt

Der US-Präsident erhöhte zuletzt den Druck auf den Iran, um ein Abkommen zu erzielen. Jetzt spricht er von einem angeblich für Dienstag geplanten Angriff, der nun aber nicht stattfinden soll.

19.05.2026

US-Seeblockade am Golf: Riskanter Schritt im Iran-Krieg
Straße von Hormus

US-Seeblockade am Golf: Riskanter Schritt im Iran-Krieg

Mehr als 2.000 Handelsschiffe mit rund 20.000 Seeleuten saßen zuletzt im Persischen Golf fest. Mit der von US-Präsident angekündigten Seeblockade droht eine neue Eskalation an der Straße von Hormus.

13.04.2026

USA und Iran ohne Einigung: Wie geht es nun weiter?
Iran-Krieg

USA und Iran ohne Einigung: Wie geht es nun weiter?

Verhandlungsmarathon, aber kein Deal - die Kriegsparteien Iran und USA konnten sich vorerst nicht auf einen Weg zum Frieden einigen. Gehen die gegenseitigen Angriffe nun wieder los?

12.04.2026

Iran will nach Krieg Atomprogramm fortsetzen
Konflikt in Nahost

Iran will nach Krieg Atomprogramm fortsetzen

Der Iran beharrt auf dem Recht zur eigenständigen Urananreicherung. Für Verhandlungen mit den USA nennt Teheran nun eine Bedingung. Und was wird aus den Gesprächen über eine Waffenruhe in Gaza?

30.06.2025

Iran: Neue Gesprächsrunde mit EU-Ländern
Atomstreit

Iran: Neue Gesprächsrunde mit EU-Ländern

Der Streit um das iranische Atomprogramm drohte jüngst zu eskalieren. Nun verkündet Teheran neue Gespräche, auch Deutschland soll beteiligt sein.

24.11.2024