US-Regierung

Trump: ICE-Beamte am Montag an Flughäfen im Einsatz

Seit Wochen fehlt die Finanzierung für das US-Heimatschutzministerium - das verursacht auch lange Wartezeiten an Flughäfen. Nun macht der Präsident Ernst. Unklar bleibt, was er damit bezwecken will.

US-Präsident Trump will, dass Beamte der umstrittenen Behörde ICE sich um die Sicherheit an Flughäfen kümmern. (Archivbild) Foto: Kyle Mazza, Kyle Mazza/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa
US-Präsident Trump will, dass Beamte der umstrittenen Behörde ICE sich um die Sicherheit an Flughäfen kümmern. (Archivbild)

Washington (dpa) - Angesichts des Streits um die Weiterfinanzierung des US-Heimatschutzministeriums will Präsident Donald Trump die umstrittene Einwanderungsbehörde ICE an Flughäfen einsetzen. «Am Montag wird ICE an Flughäfen im Einsatz sein, um unsere großartigen TSA-Beamten zu unterstützen», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Transportation Security Administration (TSA) ist an Flughäfen für die Sicherheitskontrolle von Passagieren verantwortlich und untersteht wie ICE dem Heimatschutzministerium.

Große Probleme an Flughäfen

Seit Tagen staut es sich an den Flughäfen des Landes: Passagiere etwa in Atlanta oder Houston warteten auch am Sonntag stundenlang auf eine TSA-Kontrolle und verpassten trotz genügend Pufferzeit ihre Flüge. Wegen der seit Mitte Februar andauernden Haushaltsblockade werden die Beamten derzeit nicht bezahlt, viele haben sich daraufhin krankgemeldet. Demokraten und Republikaner schieben sich seither gegenseitig die Schuld zu.

Bereits am Samstag (Ortszeit) hatte Trump den Einsatz vage angekündigt. Die Beamten sollen sich um die Sicherheit an den Airports kümmern, «besser als jemals zuvor». «MACHT EUCH BEREIT», schrieb er in Anführungszeichen. 

Bekannt für rigoroses Vorgehen

Unklar bleibt weiterhin, was genau die ICE-Beamten an den Flughäfen machen sollen. Zudem blieb zunächst offen, ob diese an allen US-Flughäfen oder lediglich jenen mit besonders langen Warteschlangen oder chaotischen Zuständen eingesetzt werden sollen.

Primär ist an US-Flughäfen die Grenzschutzbehörde Customs and Border Protection (CBP) für die Einreisekontrolle zuständig, während die Sicherheitskontrolle der Passagiere Aufgabe der TSA ist. ICE-Beamte kamen bislang vor allem im Landesinneren bei Abschiebungen von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung zum Einsatz und gerieten aufgrund ihres rigorosen Vorgehens bei ihren Razzien in die Negativschlagzeilen. Anfang des Jahres starben zudem zwei US-Amerikaner, als ICE-Einsatzkräfte auf sie schossen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Heimatschutzministerium steuert auf Finanzierungslücke zu
Streit um den Haushalt

US-Heimatschutzministerium steuert auf Finanzierungslücke zu

Demokraten und Republikaner streiten um den Haushalt des Ministeriums, das auch die berüchtigten Razzien gegen Migranten in US-Städten finanziert. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Die Zeit drängt.

13.02.2026

Der Shutdown ist beendet, aber der Streit geht weiter
Haushaltsstreit in den USA

Der Shutdown ist beendet, aber der Streit geht weiter

Der Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte ist vorbei. Der Streit, der ihn ausgelöst hatte, schwelt aber weiter. Ein besonders in der Kritik stehendes Ministerium muss weiter ums Geld bangen.

04.02.2026

Unmut über geplanten ICE-Einsatz bei Olympia in Italien
Winterspiele in Mailand

Unmut über geplanten ICE-Einsatz bei Olympia in Italien

US-Einsatzkräfte auf italienischem Boden? Die geplante Präsenz der Einwanderungsbehörde ICE sorgt in Italien für Unmut. Die dortige Regierung versucht zu beschwichtigen.

28.01.2026

ICE und US-Grenzschutz - Wer steckt hinter den Behörden?
Fragen und Antworten

ICE und US-Grenzschutz - Wer steckt hinter den Behörden?

Kurz hintereinander sterben in Minneapolis zwei Menschen bei Einsätzen von US-Beamten. Immer wieder fällt in dem Zusammenhang das Schlagwort ICE. Wer oder was verbirgt sich hinter diesem Begriff?

28.01.2026

ICE-Beamte für US-Sicherheit bei Olympia in Italien
Winterspiele in Mailand

ICE-Beamte für US-Sicherheit bei Olympia in Italien

Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE sollen bei Olympia für Sicherheit in einem bestimmten Bereich sorgen – trotz heftiger Kritik nach tödlichen Einsätzen. Im Gastgeberland regt sich Unmut.

27.01.2026