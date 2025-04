Trump: «Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland»

Washington (dpa) - Bei den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist Russland nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump bereit für eine Lösung. «Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland», sagte Trump nach der Unterzeichnung mehrerer Dekrete zum Bildungssystem in Washington. «Wir müssen eine Vereinbarung mit (dem ukrainischen Präsidenten) Selenskyj treffen», sagte Trump. «Ich dachte, es wäre einfacher, mit Selenskyj zu verhandeln. Bis jetzt war es schwieriger, aber das ist okay.» Trump ließ offen, ob er den ukrainischen Präsidenten bei den Papst-Trauerfeierlichkeiten in Rom am Samstag sehen wird.