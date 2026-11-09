Nach den Midterms

Trump: Iran-Krieg ist militärisch «effektiv vorüber»

Zuletzt war mit weiteren Angriffen der USA und Israels gegen den Iran gerechnet worden. Doch von Angriffsplänen scheint Präsident Trump nun abzurücken.

Trump plant nicht mit Angriffen auf den Iran. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Trump plant nicht mit Angriffen auf den Iran.

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für «effektiv vorüber» erklärt. «Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer», sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf. «Vor allem Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere würden den Status quo bevorzugen», hatte Trump zuvor auf Truth Social mitgeteilt.

Die Seeblockade gegen den Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump. Er hoffe darauf, bald ein Friedensabkommen vereinbaren zu können. «Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit.» Das scheine derzeit aber unwahrscheinlich, hatte er zuvor auf Truth Social geschrieben.

Trump hatte neue Angriffe zuvor bereits als «höchst unwahrscheinlich» bezeichnet, das allerdings an Fortschritte in den Verhandlungen geknüpft. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könnte.

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