Shenzhen/Teheran/Tel Aviv (dpa) - US-Präsident Donald Trump sieht angesichts von angeblichen iranischen Anschlagsplänen Anzeichen dafür, dass sich die Islamische Republik mit chemischen und biologischen Waffen beschäftigt. Angesprochen auf Berichte über mögliche Anschlagspläne in der US-Hauptstadt in Washington, sagte Trump dem US-Sender Fox News: «Es gibt Hinweise darauf, dass der Iran sich mit Gasen und (...) biologischen Waffen befasst.»

Dem US-Nachrichtenportal «Axios» zufolge zieht Trump eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen den Iran zusammen mit Israel in Betracht. Israel behauptet demnach, über Geheimdienstinformationen zu verfügen, denen zufolge der Iran seine Forschung und Entwicklung im Bereich chemischer Waffen intensiviert.

Ende Februar hatten die USA gemeinsam mit Israel ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Trump rechtfertigte den Krieg damit, dass Iran niemals eine Atomwaffe besitzen dürfe. Im Verlauf der Kämpfe wurden iranische Atomanlagen bombardiert. Da man Teheran den Weg im Nuklearbereich versperrt habe, befasse sich das Land jetzt mit biologischen Waffen, behauptete Trump am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen.

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Trump: Das sind «üble Leute»

Im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran wächst erneut die Gefahr einer militärischen Eskalation. In den vergangenen Tagen griffen sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig an. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormus, die im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden ist. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der nach der Parlamentswahl um sein politisches Überleben kämpft, drängt laut «Axios» bei Trump darauf, so bald wie möglich wieder in den Krieg zu ziehen.