Trump gegen Nato-Verbündete

Trump kritisiert Merz für Haltung im Iran-Krieg

Am Vortag kritisierte er die Spitze Deutschlands für ihre ablehnende Haltung für Hilfe im Iran-Krieg. Jetzt nennt US-Präsident Trump einen konkreten Namen.

Trump kritisiert Merz. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Trump kritisiert Merz.

Miami (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für die ausbleibende Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus kritisiert. Der Republikaner attackierte bei einem Kongress in Miami im US-Bundesstaat Florida erneut zunächst die Nato-Verbündeten Frankreich und Großbritannien - und kam dann auf Deutschland zu sprechen: «Der deutsche Bundeskanzler - das sind alles meine Freunde - Friedrich. Der deutsche Bundeskanzler, er sagte: "Das ist nicht unser Krieg".» Trump schob nach, dass dann der Ukraine-Krieg auch nicht der der USA sei.

Trump kritisiert einen Satz

Bereits am Vortag hatte Trump Deutschland kritisiert. Er habe es als «unangemessen» empfunden, dass von deutscher Seite geäußert worden sei: «Das ist nicht unser Krieg.» Trump nannte dabei allerdings keinen konkreten Namen und schrieb die Äußerung der Spitze zu («the head of Germany»). Der Satz stammt ursprünglich von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Merz hatte sich unlängst bei einem Besuch in Norwegen so geäußert: «Deutschland ist nicht Teil dieses Krieges, und wir wollen es auch nicht werden.»

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Trump wollte Hilfe von der Nato

Der US-Präsident hatte Nato-Verbündete um Hilfe bei der militärischen Absicherung der durch den Iran-Krieg quasi blockierten Schifffahrt durch die Straße von Hormus gebeten. Die Meerenge ist wichtig für den weltweiten Ölhandel. Weil die Nato-Partner der Aufforderung nicht nachkamen, hat er sie wiederholt mit scharfen Worten kritisiert.

Auf Trumps Kritik an Deutschland vom Vortag hatte am Freitag die Bundesregierung zurückhaltend reagiert. «Wir kommentieren jetzt nicht jede Äußerung anderer Staatsoberhäupter und werden auch in diesem Fall diese Äußerung intern bewerten», sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. Man stehe im engen Kontakt mit der US-Regierung. «Aber es ist jetzt keine Äußerung, die uns den Schlaf raubt», fügte er hinzu. 

Merz attackierte später Trump für dessen Agieren im Iran-Krieg. «Was Trump da im Augenblick macht, ist nicht Deeskalation und der Versuch, da eine friedliche Lösung hinzubekommen, sondern eine massive Eskalation mit offenem Ausgang», sagte Merz auf dem «F.A.Z.-Kongress 2026». «Das sind Eskalationen, die schon bedrohlich sind. Nicht nur für die Betroffenen, sondern für uns alle.»

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