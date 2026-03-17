Iran-Krieg

Trump kritisiert Nato: Brauchen die Hilfe nicht mehr

Trump rief nach Hilfe von Nato-Verbündeten bei der Sicherung der Straße von Hormus. Weil diese bislang offensichtlich ausbleibt, kritisiert er die Bündnispartner.

Trump kritisiert die Nato. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Trump kritisiert die Nato.

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die Nato für ausbleibende Hilfe bei der Sicherung des Öltransports durch die Straße von Hormus kritisiert. Er sei von den Alliierten enttäuscht, sagte Trump im Weißen Haus. Er glaube, sie begingen einen «törichten Fehler». Zuvor hatte er auf Truth Social geschrieben, dass die Vereinigten Staaten von den meisten Nato-Verbündeten darüber informiert worden seien, dass sie nicht in den US-Militäreinsatz gegen Iran involviert werden wollten. Das Wort Verbündete setzte er dabei in Anführungsstriche.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Trump: USA hatte wegen eigener Stärke Hilfe nie gebraucht

Trump schrieb, er wolle nun auf Hilfe der Partner für die Sicherung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus verzichten. «Weil wir solche militärischen Erfolge erzielt haben, "brauchen" oder wünschen wir uns die Unterstützung der NATO-Staaten nicht mehr – DAS HABEN WIR NIE GETAN!». Gleiches gelte für Japan, Australien oder Südkorea, ergänzte er.

Trump hatte Tage zuvor mit konfrontativen Worten Nato-Verbündete aufgefordert, bei der Sicherung von Öltransporten durch die Meerenge vor Iran zu helfen. Im Iran-Krieg ist die Durchfahrt praktisch zum Erliegen gekommen. Die Ölpreise stiegen auf das höchste Niveau seit Jahren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Macron lehnt derzeit Einsatz in Straße von Hormus ab
Schifffahrt

Macron lehnt derzeit Einsatz in Straße von Hormus ab

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will so schnell wie möglich wieder Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ermöglichen - durch Geleit. Doch noch ist es dafür laut Macron deutlich zu früh.

vor 1 Stunde

Merz vs. Trump: Warum der Kanzler seinen Ton verändert
Iran-Krieg

Merz vs. Trump: Warum der Kanzler seinen Ton verändert

Der Kanzler äußert sich öffentlich so kritisch wie selten zum Kurs von US-Präsident Trump im Iran-Krieg. Ist das durchzuhalten?

vor 2 Stunden

Nato-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste
Iran-Krieg

Nato-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste

Könnte die Nato dabei helfen, die Straße von Hormus gegen iranische Attacken zu sichern? US-Präsident Donald Trump ist dieser Meinung, doch seine Alliierten zögern.

16.03.2026

Trump will mit Kriegsschiffen Handel sichern - wer noch?
Iran-Krieg

Trump will mit Kriegsschiffen Handel sichern - wer noch?

Die Folgen des Iran-Kriegs sind weltweit spürbar, auch weil ein wichtiger Handelsweg zum unkalkulierbaren Risiko für Schiffe geworden ist. Trump erwartet Hilfe betroffener Länder. Aber machen die mit?

16.03.2026

Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg
Eskalation im Nahen Osten

Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg

Mehrere Schiffe nahe der Straße von Hormus sind unter Beschuss geraten. Der Iran droht, den Öltransport durch die Meerenge zu stoppen. Zugleich setzen Israel, der Iran und die USA ihre Angriffe fort.

11.03.2026