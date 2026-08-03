Iran-Krieg

Trump kündigt für heute neue Gespräche mit dem Iran an

Der US-Präsident will eine beispiellose Welle vernichtender Angriffe auf den Iran in letzter Minute gestoppt haben - auf Bitten mehrerer Staaten in der Region. Heute soll es eine Annäherung geben.

Trump sprach an Bord der Präsidentenmaschine mit mitreisenden Reportern. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Trump sprach an Bord der Präsidentenmaschine mit mitreisenden Reportern.

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat nach der vorläufigen Absage weiterer Angriffe auf den Iran eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik angekündigt. Die Verhandlungen sollten am Montag stattfinden, sagte er am Sonntagabend (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine auf dem Flug von New Jersey nach Washington. Wo die Gespräche geführt werden sollen, ob sie auf mehrere Tage angelegt sind und wer genau daran beteiligt ist, ließ er offen.

Trump bekräftigte auch seine Darstellung, dass das US-Militär nur auf Bitten von Saudi-Arabien, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und des Irans quasi in letzter Minute von einer neuen Welle vernichtender Angriffe auf den Iran abgesehen habe. «Es wäre der größte Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg geworden, und er wäre für sie verheerend gewesen», sagte Trump. Abgeblasen habe er den Angriff nur, weil die Verbündeten ihm gesagt hätten, dass eine Einigung wohl kurz bevorstehe. Auch der Iran habe gesagt, er wolle einen «Deal» schließen.

Der Iran und die USA hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des seit Ende Februar andauernden Krieges geeinigt. Binnen einer Übergangsfrist von 60 Tagen sollten weitere Details ausgearbeitet werden. Allerdings gab es von Anfang an Zweifel an der Tragfähigkeit des Abkommens - und in der Zwischenzeit auch immer wieder heftige gegenseitige Angriffe. In der Nacht auf Sonntag verkündete Trump dann den vorläufigen Verzicht auf eine weitere Angriffswelle, da es nun «Umrisse einer Einigung» gebe. Eine Bestätigung mit gleichlautendem Tenor aus dem Iran gibt es bislang nicht.

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