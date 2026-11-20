Juneau (dpa) - Das US-Justizministerium will die Wahl im Bundesstaat Alaska, bei der die Republikaner einen Senatorenposten an die Demokraten verloren haben, nicht weiter anfechten. Zwei Tage nach dem Sieg der Demokratin Mary Peltola forderte das Ministerium das Berufungsgericht auf, das Verfahren für gegenstandslos zu erklären, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Hintergrund der Klage ist, dass neben Peltola zwei Politiker mit nahezu identischem Namen auf dem Stimmzettel standen: der bisherige republikanische Senator Dan S. Sullivan sowie der politische Neuling Dan J. Sullivan. Die Republikaner werfen Letzterem vor, als Strohmann der Demokraten mit dem alleinigen Ziel angetreten zu sein, Wähler in die Irre zu führen und damit Peltolas Siegchancen zu verbessern.

Foto: Haven Daley/AP/dpa Auf dem Wahlzettel standen gleich zwei Sullivans. (Archivbild)

Republikaner in Alaska waren gegen Eingriff

Präsident Donald Trump wollte mit der Klage eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber am Ende Stimmen zum Sieg fehlen sollten - was dann auch der Fall war, Peltola bekam mehr Stimmen. Das Justizministerium versuchte vor Gericht auch zu erwirken, dass Wahlzettel mit Stimmen für den politischen Neuling Sullivan bei der Wahl gesondert aufbewahrt werden. Zur Begründung hieß es, nötigenfalls müsse untersucht werden können, ob Wählerinnen und Wähler bei der Stimmabgabe aufgrund der Namensgleichheit zweier Kandidaten verwirrt waren.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum