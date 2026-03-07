Konflikte

Trump: Rubio und ich verhandeln mit Kuba

Kuba steckt in einer schweren Krise, die USA erhöhen den Druck. Trump rechnet mit schnellen Veränderungen auf der Insel.

Laut Trump steht die sozialistische Regierung Kubas kurz vor dem Scheitern. Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa
Laut Trump steht die sozialistische Regierung Kubas kurz vor dem Scheitern.

Doral (dpa) - US-Präsident Donald Trump ist eigenen Angaben zufolge selbst an Verhandlungen mit Kuba beteiligt. «Sie wollen verhandeln und sie verhandeln mit Marco (Rubio) und mir sowie einigen anderen», sagte Trump bei einem Gipfel mit konservativen Regierungschefs aus Lateinamerika und der Karibik in Doral im US-Bundesstaat Florida. An dem Treffen nahm auch US-Außenminister Rubio teil.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Trump gab sich optimistisch, dass eine Einigung mit dem sozialistischen Karibikstaat zeitnah erzielt werden könne. «Kuba befindet sich in den letzten Augenblicken seines bisherigen Bestehens. Es wird ein neues Leben beginnen», sagte er. Das nur rund 150 Kilometer von Florida entfernte Land habe kein Geld und kein Öl mehr und sei eine «Katastrophe». 

Enkel von Raúl Castro soll laut US-Medien mit Washington sprechen

Seit Wochen wiederholt Trump, Kuba stehe kurz vor dem Scheitern und es gebe Verhandlungen zwischen beiden Ländern. Unklar ist, mit wem genau die US-Regierung in Kuba im Kontakt steht. Unbestätigten US-Medienberichten zufolge soll Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ein Enkel des früheren Präsidenten Raúl Castro, der Gesprächspartner von Washington auf der Insel sein. 

Laut einem Bericht der Zeitung «Miami Herald» trafen sich Rubios Berater mit dem 41-Jährigen Ende Februar am Rande des Gipfels der Karibischen Gemeinschaft in St. Kitts und Nevis. Rodríguez Castro gilt als Leibwächter und engster Vertrauter seines Großvaters Raúl Castro, der bedeutendsten verbliebenen Führungsfigur aus der Generation der Guerilleros.

Die Beziehungen zwischen Havanna und Washington sind seit Jahrzehnten angespannt. Unter Trump übt Washington nun erhöhten Druck aus. Die US-Regierung will den Zufluss von Devisen und Öl, von dem die kommunistische Regierung profitieren soll, grundsätzlich stoppen. Aktuell steckt Kuba in einer seiner schwersten Wirtschaftskrisen seit der Revolution von Fidel Castro 1959.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach US-Druck beendet Jamaika Ärzte-Programm mit Kuba
Spannungen mit Washington

Nach US-Druck beendet Jamaika Ärzte-Programm mit Kuba

Kuba verdient seit Jahren Milliarden mit Ärzteeinsätzen im Ausland. Washington bezeichnet das als «Zwangsarbeit» und fordert Konsequenzen.

07.03.2026

Schüsse auf See: Kuba will Terrorplan vereitelt haben
Tödlicher Schusswechsel

Schüsse auf See: Kuba will Terrorplan vereitelt haben

Ein in den USA registriertes Schnellboot wird vor Kubas Küste von Grenzschützern gestoppt. Die Situation eskaliert, Schüsse fallen, es gibt Tote und Verletzte. Die US-Regierung verspricht Aufklärung.

26.02.2026

Trump: Kuba steht kurz vor dem Scheitern
Spannungen in der Karibik

Trump: Kuba steht kurz vor dem Scheitern

Nach dem US-Angriff auf Havannas wichtigen Verbündeten Venezuela sorgen Vertreter der US-Regierung immer wieder mit Aussagen über Kuba für Aufsehen. Warum Trump den Karibikstaat am Ende sieht.

27.01.2026

Rubio: Krieg gegen Iran könnte größeren Konflikt auslösen
Atomverhandlungen

Rubio: Krieg gegen Iran könnte größeren Konflikt auslösen

Die USA verhandeln mit dem Iran über sein Atomprogramm. Der US-Außenminister sieht noch einen langen Weg bis zu einem Ergebnis, warnt aber auch vor einem Krieg.

24.04.2025

G20-Außenminister beraten über Konflikte - ohne Rubio
Geopolitische Spannungen

G20-Außenminister beraten über Konflikte - ohne Rubio

Das erste G20-Ministertreffen unter Südafrikas Vorsitz findet ohne den Außenminister der USA statt. Präsident Ramaphosa beklagt einen Mangel an Konsens unter den Mitgliedern.

20.02.2025