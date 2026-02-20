Aliens und andere Mythen

Trump will Akten zu Außerirdischen und Ufos freigeben

Gibt es außerirdisches Leben oder nicht? Trump will dazu nun geheimes Regierungsmaterial für die Öffentlichkeit verfügbar machen - zumindest kündigt er dies an.

Ufos und Aliens? Trump will Akten dazu veröffentlichen. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Ufos und Aliens? Trump will Akten dazu veröffentlichen.

Washington (dpa) - Außerirdische, Ufos und andere unbekannte Phänomene: Zu diesen und weiteren «hochkomplexen, aber äußerst interessanten und wichtigen Themen» will US-Präsident Donald Trump Akten der Regierung veröffentlichen lassen. Aufgrund des «enormen Interesses» habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und weitere Ministerien und Behörden angewiesen, entsprechendes Material zu identifizieren und später freizugeben, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Unklar waren zunächst der Umfang der in Aussicht gestellten Veröffentlichung und bis wann die Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht werden sollen. Zuletzt hatte es vor allem Druck auf Trump gegeben, alle Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Kritiker werfen der Regierung vor, zu viele Stellen geschwärzt zu haben und manches zurückzuhalten. 

Ex-Präsident Barack Obama hatte vor wenigen Tagen in einem Podcast auf eine entsprechende Frage scherzhaft geantwortet, dass Außerirdische «real» seien. Er selbst habe aber noch keine gesehen, sagte der Demokrat.

Der Republikaner Trump warf ihm daraufhin am Donnerstag vor, geheime Informationen «preisgegeben» und damit einen «großen Fehler» begangen zu haben. Um welche Art angeblich geheimer Informationen es sich dabei handelte, sagte Trump nicht. 

Obama stellt seine Aussage zu Aliens auf Instagram klar 

Obama stellte wenige Tage nach seiner allem Anschein nach scherzhaften Äußerung in einem Instagram-Post klar: «Statistisch gesehen ist das Universum so riesig, dass es wahrscheinlich ist, dass es da draußen außerirdisches Leben gibt.» Angesichts der Entfernungen zwischen verschiedenen Sonnensystemen sei es aber wenig wahrscheinlich, dass die Erde von Aliens besucht worden sei. Er selbst habe während seiner Präsidentschaft «keinerlei Beweise dafür gewesen, dass Außerirdische Kontakt mit uns aufgenommen haben. Wirklich!»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erich von Däniken begeisterte Millionen fürs Außerirdische
Bestseller-Autor

Erich von Däniken begeisterte Millionen fürs Außerirdische

Die Götter waren für Erich von Däniken Weltall-Bewohner wie du und ich. Nur klüger und fortgeschrittener. Der Schweizer Experte für alles Außerirdische hat die Fantasie von Millionen beflügelt.

11.01.2026

Mit Aliens auf Ich und Du: Erich von Däniken zum 90.
Bestsellerautor

Mit Aliens auf Ich und Du: Erich von Däniken zum 90.

Außerirdische sind seine große Leidenschaft. Und mit seinen Büchern über dieses Thema hat Erich von Däniken Millionen begeistert. Er hat sogar mal ein Alien getroffen - ein ganz besonderes.

14.04.2025

Aliens oder Satellit? Wie eine UFO-Meldestelle arbeitet
Rätselhafte Phänomene

Aliens oder Satellit? Wie eine UFO-Meldestelle arbeitet

Gibt es Aliens oder UFOs? Diese Frage treibt viele Menschen um. Bundesweit melden Leute jährlich Hunderte mysteriöse Himmelserscheinungen. Dann ermittelt die Meldestelle CEMAP.

25.10.2024

Pentagon: Keine Beweise für Aliens auf der Erde
Weltraum

Pentagon: Keine Beweise für Aliens auf der Erde

Die Antwort darauf, warum Flugobjekte nicht identifiziert werden können, ist nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums nicht im Weltall zu finden - sondern in der ganz irdischen Bürokratie.

08.03.2024

Keine Spur von Aliens gefunden
Odenwald

Keine Spur von Aliens gefunden

Ufo-Meldestelle des gebürtigen Mannheimers Hansjürgen Köhler berichtet von 807 Anfragen im vergangenen Jahr.

08.01.2024