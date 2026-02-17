Chicago (dpa) - Der US-Bürgerrechtler Jesse Jackson ist tot. Er sei am Dienstagmorgen friedlich im Kreise seiner Familie gestorben, teilte die von ihm gegründete Stiftung Rainbow Push Coalition in einem Statement unter Berufung auf seine Familie mit. Jackson, der in den 1960er Jahren an der Seite von Martin Luther King für Gleichberechtigung in Amerika kämpfte, wurde 84 Jahre alt.

«Sein unerschütterliches Engagement für Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenrechte trug dazu bei, eine globale Bewegung für Freiheit und Würde zu formen», heißt es in dem Statement. «Unser Vater war ein dienender Anführer - nicht nur für unsere Familie, sondern für die Unterdrückten, die Stimmlosen und die Übersehenen auf der ganzen Welt.»

Über Jahrzehnte hinweg war Jesse Jackson einer der prominentesten Bürgerrechtler in den USA. Weltweite Schlagzeilen machte er mit seinen Bewerbungen um die Präsidentschaftskandidatur der demokratischen Partei.

Einer der bekanntesten afroamerikanischen Stimmen

Geboren wurde Jackson 1941 in Greenville im südlichen US-Bundesstaat South Carolina als Jesse Louis Burns, später nahm er den Nachnamen seines Stiefvaters Charles Jackson an. Jesse Jackson studierte Theologie in Chicago, als er seine Mitarbeit in der Southern Christian Leadership Conference des legendären Bürgerrechtlers King begann.

Jackson war mit Martin Luther King in Memphis, als dieser 1968 ermordet wurde. Später gründete er eigene Organisationen, die 1996 in der «Regenbogen»-Koalition aufgingen - eine Initiative, die sich nach eigenem Bekunden «für sozialen Wandel» engagiert.