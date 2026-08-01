Nahost

US-Medien: Trump erwägt Angriffe auf iranische Ziele

Das US-Militär könnte den Iran noch an diesem Wochenende erneut angreifen. Bereits zuvor hatte sich US-Präsident Trump dazu geäußert.

Trump kündigte weitere Angriffe auf den Iran an, wird aber nicht konkret. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Trump kündigte weitere Angriffe auf den Iran an, wird aber nicht konkret.

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump erwägt US-Medienberichten zufolge bereits an diesem Wochenende neue Angriffe auf Ziele im Iran. Das berichteten etwa der US-Sender CBS News und das «Wall Street Journal» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Dem Bericht von CBS News zufolge könnte dabei Israel wieder in den Krieg einsteigen. Zuletzt hatten sich Israel und der Iran Anfang Juni gegenseitig angegriffen. Laut der Nachrichtenseite «Axios» könnten die neuen Attacken wiederum die Energieinfrastruktur im Iran ins Visier nehmen. Eine finale Entscheidung habe Trump noch nicht getroffen.

Bereits zuvor hatte Trump neue Angriffe auf den Iran angekündigt. «Wir werden sie sehr hart treffen», sagte er bei einer Kabinettsitzung auf dem Landsitz Camp David, mit Blick auf die nächsten vier Wochen. Trump selbst nannte keinen Zeitrahmen und wurde auch sonst nicht konkret. 

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Mit Blick auf diplomatische Bemühungen zur Beilegung des Kriegs gab Trump sich frustriert. Die Iraner hielten sich oft nicht an das Verabredete und würden Gesprächsinhalte öffentlich falsch darstellen, kritisierte er erneut. «Alles, was sie tun, ist, mich wütend zu machen.» Seit Wochen sind die Gespräche zwischen Washington und Teheran festgefahren, öffentliche Fortschritte sind nicht zu sehen.

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