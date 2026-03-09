Vereinte Nationen

USA können UN-Erklärung zu Frauenrechten nicht stoppen

Gleich zu Beginn der Tagung der UN-Frauenrechtskommission wollen die Mitgliedsstaaten eine gemeinsame Erklärung annehmen. Ein Land schießt quer - allerdings vergeblich.

Kurz vor Eröffnung der Tagung der UN-Frauenrechtskommission erinnerten die Staatenvertreter bei den Vereinten Nationen an den Weltfrauentag am 8. März. Im weiteren Verlauf gab es Streit über eine gemeinsame Erklärung. Foto: Kena Betancur/FR172124 AP/AP/dpa
Kurz vor Eröffnung der Tagung der UN-Frauenrechtskommission erinnerten die Staatenvertreter bei den Vereinten Nationen an den Weltfrauentag am 8. März. Im weiteren Verlauf gab es Streit über eine gemeinsame Erklärung.

New York (dpa) - Bei den Vereinten Nationen sind die USA mit dem Versuch gescheitert, eine gemeinsame Erklärung zu Frauenrechten zu stoppen. Letztlich votierten 37 der 44 abstimmenden Staaten in der UN-Frauenrechtskommission für einen als Kompromiss ausgehandelten Text - nur die Vereinigten Staaten stimmten dagegen, sechs Staaten enthielten sich.

Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) unterstützte die gemeinsame Erklärung, in der es um die Sicherung von Frauenrechten durch die Justiz und den Abbau diskriminierender Gesetze geht. «Ich bedaure, dass nicht mehr alle unsere kollektiven Verpflichtungen teilen, die wir 1995 in Peking vereinbart haben», sagte Prien. «Aber zum Glück tut dies die große Mehrheit immer noch. Das wiederum ist ein ermutigendes Zeichen.»

Der US-Vertreter hatte zuvor Einwände erhoben, weil der Entwurf «missverständliche Sprache zur Förderung von Gender-Ideologie» enthalte. Zudem seien dort zu vage Verpflichtungen zu sexueller und reproduktiver Gesundheit enthalten sowie Passagen, die auf aus Sicht der USA Zensur hinauslaufen könnten. Gemeint waren mögliche Maßnahmen gegen Hassrede.

Die USA versuchten zunächst, eine Annahme des Texts zu verhindern oder zu verzögern. Als dies keine Zustimmung fand, formulierte der US-Vertreter Änderungsvorschläge. Die Mehrheit in der Kommission lehnte es jedoch ab, den in wochenlangen Verhandlungen vereinbarten Text noch einmal aufzuschnüren.

Dass überhaupt abgestimmt werden musste, war ein Novum in der 80-jährigen Geschichte der Kommission. In der Regel werden solche Erklärungen im Konsens per Akklamation angenommen, auch wenn einzelne Staaten nicht mit jeder Passage zu 100 Prozent übereinstimmen. Diesmal gelang dies nicht.

