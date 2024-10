Krieg in Nahost

Israel will künftig Sicherheitskontrolle über Gazastreifen

Israel will tief in den Gazastreifen eingedrungen sein: Ein Häuserkampf mit der Hamas steht bevor. Für die Zeit nach dem Krieg stellt Regierungschef Netanjahu öffentlich Überlegungen an. Der Überblick.