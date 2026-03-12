USA melden «Verlust» von Tankflugzeug im Westen des Iraks

Washington (dpa) - Die US-Streitkräfte haben im Krieg mit dem Iran nach eigenen Angaben ein Tankflugzeug verloren. «Der Vorfall hat sich in verbündetem Luftraum ereignet», teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) auf X mit. Er sei weder auf feindlichen Beschuss noch auf Beschuss von Verbündeten zurückzuführen. Die Rettungsmaßnahmen dauerten an.