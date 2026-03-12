Krieg im Iran

USA melden «Verlust» von Tankflugzeug im Westen des Iraks

Vergangene Woche verloren die USA drei Kampfjets im Krieg mit dem Iran. Jetzt melden die Streitkräfte den nächsten Verlust - doch die Hintergründe sind noch unklar.

USA melden den Verlust eines Tankflugzeugs (Archivbild). Foto: Boris Roessler/dpa
USA melden den Verlust eines Tankflugzeugs (Archivbild).

Washington (dpa) - Die US-Streitkräfte haben im Krieg mit dem Iran nach eigenen Angaben ein Tankflugzeug verloren. «Der Vorfall hat sich in verbündetem Luftraum ereignet», teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) auf X mit. Er sei weder auf feindlichen Beschuss noch auf Beschuss von Verbündeten zurückzuführen. Die Rettungsmaßnahmen dauerten an.

Nach Angaben von Centcom waren zwei Flugzeuge an dem Vorfall beteiligt. Eines sei sicher gelandet, das andere vom Typ KC-135 sei im Westen des Iraks «runtergekommen». Nähere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt.

