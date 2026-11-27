Wellington (dpa) - Neuseelands bisherige Regierung steht wegen des äußerst knappen Ausgangs der Parlamentswahl vor schwierigen Koalitionsverhandlungen. Das konservative Bündnis von Ministerpräsident Christopher Luxon verfehlte laut dem drei Wochen nach der Abstimmung bekanntgegebenen amtlichen Endergebnis die absolute Mehrheit um einen Sitz. Die neue Mitte-Partei Opportunity könnte nun entscheiden, wer künftig das Land regiert.

Luxons National Party, die wirtschaftsliberale ACT und die rechtspopulistische Partei New Zealand First kommen nach der Wahl vom 7. November zusammen auf 65 der 130 Sitze im Parlament. Für eine Mehrheit sind 66 Mandate nötig.

Das Oppositionslager aus der sozialdemokratischen Labour-Partei von Ex-Ministerpräsident Chris Hipkins, Grünen und der Maori-Partei Te Pati Maori erreicht 58 Sitze. Die sieben Mandate von Opportunity würden ihr somit nicht für eine Mehrheit reichen, aber ein parlamentarisches Patt entstehen lassen, wenn sie gemeinsame Sache machen.

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Politische Quereinsteigerin als Königsmacherin

Die Suche nach einer tragfähigen Regierungsvereinbarung dürfte also schwierig und möglicherweise auch langwierig werden. Opportunity-Chefin Qiulae Wong, die mit ihrer Partei erstmals ins Parlament einzieht, bekräftigte schon kurz nach der Wahl ihr Angebot, mit beiden politischen Lagern zu verhandeln.

Foto: Charlotte Graham-McLay/AP/dpa Opportunity-Chefin Qiulae Wong ist eine politische Newcomerin.

Die 38-Jährige ist eine politische Quereinsteigerin. Als frühere Unternehmensberaterin und Nachhaltigkeitsexpertin stieß sie 2025 eher zufällig auf eine Stellenanzeige der Opportunity Party, die eine neue Vorsitzende suchte. Sie bewarb sich - und schaffte innerhalb eines Jahres den Aufstieg von einer weitgehend unbekannten Politikerin zur möglichen Königsmacherin.

Und was, wenn es keine Einigung gibt?

Wong betonte, dass alle sieben Parteien im Parlament Verantwortung zu tragen hätten. «Jeder muss sicherstellen, dass wir alles tun, um eine stabile Regierung zu ermöglichen», sagte sie nach der Bekanntgabe des Ergebnisses. Alle Optionen seien offen.

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