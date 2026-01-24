Notfälle

Was wir über die Schüsse in Minneapolis wissen und was nicht

Wieder fallen in Minneapolis Schüsse bei einem Einsatz von Bundesbeamten. Nach offiziellen Angaben wurde ein Mann getötet. Bund und örtliche Behörden widersprechen sich in manchen Details.

Ein Mann starb durch Schüsse eines Beamten in Minneapolis. Foto: Abbie Parr/AP/dpa
Ein Mann starb durch Schüsse eines Beamten in Minneapolis.

Bereits Anfang Januar starb eine Frau in Minnesota nach Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde ICE. Nun gibt es einen weiteren Vorfall mit Bundesbeamten in der Stadt - und nach offiziellen Angaben einen zweiten Toten. Vieles ist noch unklar. Ein Überblick:

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Was wir wissen

  • Laut US-Heimatschutzministerium wurde in Minneapolis gegen 9.00 Uhr vormittags (Ortszeit) eine Person nach Schüssen durch einen Bundesbeamten für tot erklärt.
  • Der Polizeichef von Minneapolis sagte, es handle sich bei dem Toten um einen 37‑jährigen weißen Mann, der in Minneapolis wohnte.
  • Nach Angaben des Polizeichefs handelte es sich bei dem Toten vermutlich um einen US‑Bürger.
  • Das Heimatschutzministerium teilte mit, die getötete Person sei bewaffnet gewesen. Die Behörde veröffentlichte das Foto einer Pistole.
  • Nach Angaben des Polizeichefs von Minneapolis war der Getötete generell berechtigt, eine Waffe zu tragen.

Was wir nicht wissen

  • Es ist unklar, ob die getötete Person am Einsatzort oder erst im Krankenhaus starb. Laut Heimatschutzministerium wurde der Mann vor Ort für tot erklärt, der Polizeichef sprach hingegen davon, dass er erst im Krankenhaus für tot erklärt wurde. Polizisten der Stadt hätten den Mann mit mehreren Schussverletzungen vorgefunden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.
  • Viele Details zum Ablauf des Vorfalls sind laut den Behörden noch unklar.
    Etwa, in welcher konkreten Situation der Schusswaffeneinsatz erfolgte und ob beziehungsweise wie die angebliche Bewaffnung des Mannes zum Einsatzablauf beitrug.
  • Es ist unklar, warum sich der Mann am Tatort aufhielt. Das Heimatschutzministerium teilte mit, dass sich der Einsatz der Beamten gegen einen Ausländer richtete, der sich illegal in den USA aufgehalten haben soll und wegen eines gewaltsamen Übergriffs gesucht worden sein soll. Ob der Getötete in einer Verbindung zu dem Ausländer steht oder welche Rolle er in dem Geschehen vor den Schüssen spielte, ist unklar. 
     

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Toter in Minneapolis nach Beamtenschüssen
Notfälle

Toter in Minneapolis nach Beamtenschüssen

Bereits Anfang Januar starb eine Frau in Minnesota nach Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde. Nun gibt es einen weiteren Vorfall - und nach offiziellen Angaben einen zweiten Toten.

vor 8 Minuten

US-Ministerium: Person nach Schüssen von Beamten tot

vor 1 Stunde

US-Regierung schickt noch mehr Bundesbeamte nach Minneapolis
Nach tödlichen Schüssen

US-Regierung schickt noch mehr Bundesbeamte nach Minneapolis

Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE unter Trump stößt in demokratischen Städten auf Widerstand. Tödliche Schüsse eines ICE-Beamten auf eine Frau befeuern das. Wie reagiert die Regierung?

12.01.2026

Proteste nach tödlichen Schüssen in Minneapolis halten an
Einwanderungspolitik

Proteste nach tödlichen Schüssen in Minneapolis halten an

Eine 37-Jährige wird bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE von einem Beamten erschossen. Nach dem Vorfall halten die Proteste landesweit an. Die Stadt kämpft weiter für Aufklärung.

10.01.2026

Tödliche Schüsse: US-Stadt zweifelt an fairen Ermittlungen
Minneapolis

Tödliche Schüsse: US-Stadt zweifelt an fairen Ermittlungen

Bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis fallen Schüsse, eine Frau stirbt. Die Regierung spricht von Selbstverteidigung. Lokale Behörden widersprechen.

08.01.2026