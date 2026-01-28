US-Bürger erschossen

Zwei Beamte nach Schüssen auf US-Bürger suspendiert

Alex Pretti wurde bei einem Einsatz von Bundesbeamten getötet. Zwei Personen feuerten laut einem ersten offiziellen Bericht Schüsse auf ihn ab. Das hat Folgen.

Zwei Beamte sind nach den tödlichen Schüssen auf Alex Pretti suspendiert worden. (Archivbild) Foto: Adam Gray/AP/dpa
Zwei Beamte sind nach den tödlichen Schüssen auf Alex Pretti suspendiert worden. (Archivbild)

Washington (dpa) - Zwei Bundesbeamte, die in die tödlichen Schüsse auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis involviert waren, sind von ihrem Dienst suspendiert worden. Das bestätigte ein Sprecher des Heimatschutzministeriums der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Dabei handelt es sich demnach um ein Standardverfahren in solchen Fällen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

US-Medien berichteten jüngst über einen ersten umfassenden offiziellen Bericht der Sicherheitsbehörden zu den tödlichen Schüssen auf Pretti - demnach feuerten zwei Bundesbeamte am Wochenende Schüsse auf den 37-Jährigen ab. Die «New York Times» und der Sender CBS etwa berichteten unter Berufung auf eine E-Mail mit dem vorläufigen Untersuchungsbericht, den die Grenzschutzbehörde CBP an Mitglieder des US-Parlaments gesendet habe, dass zunächst ein Grenzschutzbeamter (Border Patrol) und dann ein Beamter der Grenzschutzbehörde CBP auf den Krankenpfleger geschossen hätten.

Der auf Videos festgehaltene tödliche Vorfall löste in der Stadt im nördlichen US-Bundesstaat Minnesota und im ganzen Land Empörung und Protest aus. In dem Bericht ist laut den daraus zitierenden Medien keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe - obwohl die US-Regierung anfangs genau diesen Eindruck erweckt hatte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump deutet Umschwenken in Minneapolis an
Nach tödlichen Schüssen

Trump deutet Umschwenken in Minneapolis an

Der öffentliche Druck auf die US-Regierung ist nach den Todesschüssen von Minneapolis nochmals gestiegen. Jetzt schlägt der Präsident plötzlich mildere Töne an. Dafür gibt es Gründe.

27.01.2026

Medien: Grenzschutz-Kommandeur soll Minneapolis verlassen
Nach tödlichen Schüssen

Medien: Grenzschutz-Kommandeur soll Minneapolis verlassen

Kommandeur Gregory Bovino ist zum Gesicht der umstrittenen Einsätze von Bundesbeamten in Minneapolis geworden. Jetzt soll er nach Medienberichten abgezogen werden.

27.01.2026

Minneapolis: Nach Todesschüssen breitet sich Protest aus
Abschiebepolitik

Minneapolis: Nach Todesschüssen breitet sich Protest aus

Schon wieder stirbt in Minneapolis ein US-Bürger nach Schüssen von Bundesbeamten. Demokraten wollen im US-Parlament Druck aufbauen - und drohen mit einer Blockade.

26.01.2026

Wut und Protest nach tödlichen Schüssen in Minneapolis
Empörung über US-Bundesbeamte

Wut und Protest nach tödlichen Schüssen in Minneapolis

Notwehr? Nein, «Trumps mordende und feige ICE-Gangster» hätten einen harmlosen Mann kaltblütig erschossen, klagen dessen Eltern. Die Wut über das Vorgehen der US-Regierung wächst. Der Widerstand auch.

25.01.2026

Was wir über die Schüsse in Minneapolis wissen und was nicht
Notfälle

Was wir über die Schüsse in Minneapolis wissen und was nicht

Wieder fallen in Minneapolis Schüsse bei einem Einsatz von Bundesbeamten. Ein Mann wurde getötet. Bund und örtliche Behörden widersprechen sich in manchen Details.

25.01.2026