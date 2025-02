Wie sich Chicago gegen Trumps Abschiebepolitik stemmt

Chicago (dpa) - «¡Conozca sus derechos!» - «Kennen Sie Ihre Rechte!» steht auf Zetteln, die an Laternenmasten in Little Village in Chicago kleben. Sie erklären, was zu tun ist, wenn Beamte der US-Polizei- und Einwanderungsbehörde (ICE) vor der Tür stehen: kein Zutritt ohne richterlichen Beschluss. Schweigen. Filmen. Nichts unterschreiben.