Polizei: Bedrohungslage nach Bränden in Altdorf bei Nürnberg

Nürnberg (dpa) - In Altdorf bei Nürnberg ist die Polizei wegen Bränden und einer «Bedrohungslage» zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Da eine Person mit Schusswaffe unterwegs sein soll, sperrte die Polizei die nahe A3 in beiden Richtungen. Auch ein Spezialeinsatzkommando wurde zu dem Einsatz gerufen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte.

Altdorf ist eine südöstlich von Nürnberg gelegene Kleinstadt mit gut 17 000 Einwohnern. Demnach gab es in der mittelfränkischen Kommune zuerst Feueralarm. Laut Polizei stand am Nachmittag ein Wohnhaus in Flammen, auch in einem nahen Wald brannte es. Weiteres war zunächst nicht bekannt.