Fall Yosef

Polizei: Keine Hinweise auf Mittäter des verdächtigen Kindes

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen gibt es Spekulationen über mögliche Mittäter des Verdächtigen. Die Behörden mahnen, Abstand von Vorverurteilungen und falschen Verdächtigungen zu nehmen.

Polizisten im Einsatz an einem Waldgebiet in Dormagen. Dort war die Leiche des 14-Jährigen gefunden worden. (Archivbild) Foto: Vincent Kempf/dpa
Polizisten im Einsatz an einem Waldgebiet in Dormagen. Dort war die Leiche des 14-Jährigen gefunden worden. (Archivbild)

Dormagen (dpa) - Im Fall des tödlichen Verbrechens am 14-jährigen Yosef in Dormagen gibt es keine Hinweise auf Mittäter des 12 Jahre alten Tatverdächtigen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Sie warnen vor Verleumdungen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Insbesondere in den sozialen Medien würden aktuell Diskussionen zu möglichen Mittätern geführt und Personen namentlich angeschuldigt, hieß es von den Ermittlungsbehörden. Diese Spekulationen seien haltlos. 

Falsche Verdächtigungen und Verleumdungen seien Straftaten, betonte die Polizei. Strafrechtlich relevante Inhalte in den sozialen Medien werden demnach konsequent verfolgt und können juristische Folgen nach sich ziehen. 

Am Freitag hatte die Polizei bekanntgegeben, dass das Verbrechen aufgeklärt werden konnte und ein Kind den 14-Jährigen getötet haben soll. Der 12-jährige strafunmündige deutsche Junge befinde sich in der Obhut des Jugendamtes.

Die Leiche des 14-Jährigen war Ende Januar an einem See in Dormagen von einem Spaziergänger gefunden worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass der Junge an Stich- und Schnittverletzungen starb.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Sein Lächeln hat über den ganzen Schulhof gestrahlt»
Trauerfeier für Yosef

«Sein Lächeln hat über den ganzen Schulhof gestrahlt»

Nach dem mutmaßlichen Mord an Yosef (14) nehmen Hunderte in Dormagen Abschied von dem aus Eritrea stammenden Jungen. Er hatte nicht nur als Torwart und Klassensprecher die Herzen der Menschen erobert.

06.02.2026

Bürgermeister: Tod von Yosef ist nachhaltig traumatisierend
Dormagen

Bürgermeister: Tod von Yosef ist nachhaltig traumatisierend

Ein Junge soll den 14-jährigen Yosef in Dormagen getötet haben. Der Bürgermeister geht von einem langen Heilungsweg für die Stadtgemeinschaft aus.

06.02.2026

Polizei: Kind soll 14-Jährigen in Dormagen getötet haben

06.02.2026

Tote Frau in Ferienwohnung: Keine Hinweise auf Mittäter
Kriminalität

Tote Frau in Ferienwohnung: Keine Hinweise auf Mittäter

Im Taunus wird eine tote Frau gefunden, in Rheinhessen zündet sich ein Mann an und stirbt. Mittlerweile steht fest: Zwischen den beiden Fällen gibt es einen Zusammenhang.

14.07.2025

Tod nach Ecstasy-Konsum - Haftbefehl gegen Verdächtigen

27.06.2023