Polizei stellt Ermittlungen nach Tod von Panettiere ein

Greenville (dpa) - Gut zehn Wochen nach dem plötzlichen Tod der US-Schauspielerin Hayden Panettiere hat die Polizei im US-Bundesstaat South Carolina die Ermittlungen eingestellt. «Basierend auf der Feststellung der Gerichtsmedizin und den Ergebnissen der Ermittlungen wurde der Tod von Hayden Panettiere als Unfall eingestuft», hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Die Untersuchungen der Polizei in Greenville seien damit abgeschlossen.

Bereits Ende September hatte die Gerichtsmedizin den Tod auf eine Überdosis verschiedener Substanzen zurückgeführt. Als Todesursache wurden demnach toxische Wirkungen unter anderem von Fentanyl sowie den Medikamenten Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin festgestellt. Die Medikamente werden unter anderem bei Angstzuständen, Muskelverspannungen, starken Schmerzen und psychotischen Störungen eingesetzt. «Bei der Autopsie wurden keine Anzeichen eines Traumas festgestellt, die zum Tod beigetragen hätten», hieß es damals in einer Mitteilung der Gerichtsmedizin.

Panettiere starb mit 36 Jahren

Panettiere («Scream 4 und 6», «Heroes» und «Nashville») war am 16. August im Alter von nur 36 Jahren überraschend in einer Wohnung in Greenville gestorben. Brian Hickerson, mit dem Panettiere zeitweilig eine Beziehung hatte, soll gemeinsam mit seinem Bruder Zach noch erfolglos versucht haben, die frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko wiederzubeleben.

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Neben der örtlichen Polizei hatte sich damals laut Medienberichten auch die Antidrogenbehörde (DEA) der Vereinigten Staaten in die Ermittlungen eingeschaltet.

Probleme einer belasteten Vergangenheit