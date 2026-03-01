Fahndung

Polizei sucht weiter nach geflohenem Untersuchungshäftling

Mit Handschellen entwischt: In Passau fahndet die Polizei nach einem Untersuchungshäftling. Wie ist der aktuelle Stand?

Nach dem Hafttermin lief der 22-Jährige auf dem Weg zum Polizeiwagen davon. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa
Nach dem Hafttermin lief der 22-Jährige auf dem Weg zum Polizeiwagen davon. (Archivbild)

Passau (dpa) - Ein in Passau getürmter Untersuchungshäftling ist nach Polizeiangaben weiter auf der Flucht. Der mit Handschellen gefesselte 22-Jährige war nach dem Hafttermin am Amtsgericht in der niederbayerischen Stadt weggelaufen. Nach Angaben der Polizei nutzte er wohl eine günstige Situation, als ihn zwei Polizeibeamte zum Polizeiwagen führten, um ihn in die Justizvollzugsanstalt zu bringen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Polizei warnt vor dem Entflohenen, weil eine Gefährdung für die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossenen werden könne. Der Mann war am Donnerstag wegen eines Haftbefehls aufgrund des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen worden. Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Gesuchten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
U-Häftling weiterhin flüchtig - wie konnte er entkommen?
Polizei

U-Häftling weiterhin flüchtig - wie konnte er entkommen?

Ein gefesselter Untersuchungshäftling läuft zwei Polizeibeamten davon. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot - bisher erfolglos.

28.02.2026

Mann flieht nach Haft-Termin in Passau
Flucht nach Haftvorführung

Mann flieht nach Haft-Termin in Passau

Mit Fesseln entwischt: In Passau sucht die Polizei einen 22-Jährigen – ein Hubschrauber und Spürhunde sind im Einsatz. Die Ermittler warnen vor dem Mann.

27.02.2026

Raubüberfall auf Tankstelle in Wildeck - Polizei fahndet
Fahndung nach Täter

Raubüberfall auf Tankstelle in Wildeck - Polizei fahndet

Mit einer Waffe hat ein Mann in Wildeck eine Tankstelle überfallen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

26.07.2025

Tatverdächtiger flieht nach Haftprüfung - Polizei fahndet
Zu Fuß entwischt

Tatverdächtiger flieht nach Haftprüfung - Polizei fahndet

Nach seiner richterlichen Vorführung beim Amtsgericht Eschwege flieht ein Tatverdächtiger auf dem Weg zum Gefangenentransporter. Die Polizei sucht den Mann seit Montag ohne Erfolg.

21.08.2024

Straftäter bei Freigang geflohen - Polizeieinsatz
Fahndung

Straftäter bei Freigang geflohen - Polizeieinsatz

In Niederbayern ist ein 24 Jahre alter Insasse einer psychiatrischen Einrichtung beim Freigang entkommen. Die Polizei fahndet nach dem Mann, der als äußerst gefährlich eingestuft wird.

08.08.2024