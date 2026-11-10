Polizist bei Explosion in Spanien ums Leben gekommen

Oviedo (dpa) - In der nordspanischen Großstadt Oviedo ist nach Polizeiangaben ein Beamter bei der Explosion eines Sprengsatzes ums Leben gekommen. Ein zweiter Polizist sei schwer verletzt worden und habe ein Bein verloren, berichteten spanische Medien unter Berufung auf die Behörden.

Die Polizei sei am frühen Morgen zu einer Wohnung in der Hauptstadt Asturiens gerufen worden. Nachbarn hatten berichtet, sie hätten mindestens drei Schüsse in einer Wohnung gehört und dass ein Vater seine verletzte Tochter in ein Krankenhaus bringen wollte. Hintergrund der Schüsse eines Mannes war offenbar ein Familienstreit, schrieb die Zeitung «La Voz de Asturias». Er sei geflohen.

Als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie nach diesen Angaben am Eingang zu dem Mehrfamilienhaus einen Rucksack mit dem Sprengsatz. Daraufhin wurden ein Beamter einer Bombenentschärfungseinheit und ein Polizist mit einem Spürhund alarmiert. Kaum seien die beiden rund eine Stunde später eingetroffen, um den Rucksack zu untersuchen, sei es zu der Explosion gekommen. In welchem Zusammenhang der Sprengsatz mit den Schüssen stand, war zunächst unklar.

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