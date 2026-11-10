Sprengsatz vor Haustür

Polizist bei Explosion in Spanien ums Leben gekommen

Ein Familienstreit, ein verletztes Mädchen und ein Rucksack mit einem Sprengsatz: In Oviedo endet ein Polizeieinsatz tödlich. Hängen die Schüsse und die Explosion zusammen?

Ein spanischer Polizist ist bei der Explosion eines Sprengsatzes in der Großstadt Oviedo ums Leben gekommen, ein zweiter wurde schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Ein spanischer Polizist ist bei der Explosion eines Sprengsatzes in der Großstadt Oviedo ums Leben gekommen, ein zweiter wurde schwer verletzt. (Symbolbild)

Oviedo (dpa) - In der nordspanischen Großstadt Oviedo ist nach Polizeiangaben ein Beamter bei der Explosion eines Sprengsatzes ums Leben gekommen. Ein zweiter Polizist sei schwer verletzt worden und habe ein Bein verloren, berichteten spanische Medien unter Berufung auf die Behörden.

Die Polizei sei am frühen Morgen zu einer Wohnung in der Hauptstadt Asturiens gerufen worden. Nachbarn hatten berichtet, sie hätten mindestens drei Schüsse in einer Wohnung gehört und dass ein Vater seine verletzte Tochter in ein Krankenhaus bringen wollte. Hintergrund der Schüsse eines Mannes war offenbar ein Familienstreit, schrieb die Zeitung «La Voz de Asturias». Er sei geflohen.

Als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie nach diesen Angaben am Eingang zu dem Mehrfamilienhaus einen Rucksack mit dem Sprengsatz. Daraufhin wurden ein Beamter einer Bombenentschärfungseinheit und ein Polizist mit einem Spürhund alarmiert. Kaum seien die beiden rund eine Stunde später eingetroffen, um den Rucksack zu untersuchen, sei es zu der Explosion gekommen. In welchem Zusammenhang der Sprengsatz mit den Schüssen stand, war zunächst unklar.

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Die Polizei sperrte den betreffenden Stadtteil ab und leitete eine Großfahndung nach dem vermutlich bewaffneten Mann ein, der auf die junge Frau geschossen haben soll.

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