Kanada

Polizist in Montreal bei Schusswaffenvorfall getötet

In der westkanadischen Stadt Montreal kommt es zu Schüssen. Die Bevölkerung wird angewiesen, eine Gegend zu meiden.

Der Hintergrund des Vorfalls in Montreal ist noch offen. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Der Hintergrund des Vorfalls in Montreal ist noch offen. (Symbolbild)

Montreal (dpa) - Bei einem Schusswaffenvorfall im kanadischen Montreal ist ein Polizist getötet worden. «Mit großem Bedauern bestätigen wir den Tod eines unserer Polizeibeamten im Dienst», schrieb die Polizei auf der Plattform X. Die Polizei hatte zuvor vor einem «bewaffneten und gefährlichen Verdächtigen» gewarnt und Menschen aufgefordert, ein Gebiet im Viertel Côte-des-Neige zu meiden. Später wurde von einem «neutralisierten» Verdächtigen und zwei verletzten Polizisten berichtet.

Der jüdische Rettungsdienst Zaka teilte mit, der Angriff habe sich in der Nähe eines Chabad-Zentrums zugetragen. Es könne sich um einen Anschlag handeln, hieß es. Die kanadische Polizei bestätigte dies zunächst nicht. Die im späten 18. Jahrhundert gegründete Chabad-Lubawitsch-Bewegung war zunächst in Russland verbreitet und dehnte sich dann über die Nachbarländer aus. Ihr Ziel ist es, Juden ihrer Religion und ihren Traditionen näherzubringen. Weltweit hat die Organisation nach eigenen Angaben mehr als 5000 Institutionen in mehr als 100 Ländern.

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