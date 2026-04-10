Kriminalität

Portugal: Frauen stehlen Ikea-Möbel und fliehen im Luxusauto

Auch Möbelhäuser sind nicht vor Ladendiebstahl gefeit. Doch der filmreife Coup samt Flucht in einer Edelkarosse, der sich nun in Portugal ereignet hat, kommt nicht alle Tage vor.

Nach den Verdächtigen wird gefahndet. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Nach den Verdächtigen wird gefahndet. (Archivbild)

Porto (dpa) - Fünf auffällig elegant gekleidete Frauen haben in einem Ikea-Markt in Portugal Möbel im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen - und sind anschließend im Luxusauto entkommen. Der ungewöhnliche Diebstahl ereignete sich in einer Filiale des schwedischen Möbelhauses in Matosinhos bei Porto im Norden des Landes, wie die Zeitung «Correio da Manhã» und weitere Medien unter Berufung auf die portugiesische Polizei berichtete.

Die Frauen hätten demnach an den Selbstbedienungskassen mehrere Möbelstücke registriert, den Laden dann jedoch ohne zu bezahlen verlassen. Wie Überwachungskameras zeigen, warteten bereits vor dem Gebäude zwei Fahrzeuge auf die Gruppe: ein Transporter und ein Luxuswagen einer deutschen Marke. Sicherheitskräfte versuchten, die Frauen aufzuhalten, konnten den Diebstahl aber nicht verhindern. Zurück blieb allerdings ein Einkaufswagen mit einem Teil der Beute.

Eine der mutmaßlichen Täterinnen konnte inzwischen identifiziert werden. Bei der Verdächtigen handele es sich um eine Geschäftsfrau aus dem Raum Porto, deren Ehemann jüngst wegen mutmaßlicher Beteiligung am internationalen Drogenhandel festgenommen worden sei, schrieb «Correio da Manhã» unter Berufung auf die Polizei. Die Auswertung von Überwachungskameras könnte laut Behörden entscheidend für die Identifizierung weiterer Beteiligter sein.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Aus Wut auf Baustelle – Mann wirft Möbel und Essen
Wutausbruch

Aus Wut auf Baustelle – Mann wirft Möbel und Essen

Wegen Baustellenlärm fliegen in Sigmaringen Möbel und Lebensmittel vom Balkon – was den Mann so ausrasten ließ und wie die Polizei das Chaos stoppte.

12.12.2025

Luxusauto-Diebstahl in Hessen – Festnahme in Sachsen
Luxuswagen gestohlen

Luxusauto-Diebstahl in Hessen – Festnahme in Sachsen

In Nordhessen wird in der Nacht ein Auto gestohlen. Es taucht kurz darauf in der Nähe von Leipzig auf. Wie die Polizei den Dieb fassen konnte und was jetzt auf ihn zukommt.

28.11.2025

Hessenweiter Aktionstag gegen Diebstahl im Einzelhandel
Kriminalitätsbekämpfung

Hessenweiter Aktionstag gegen Diebstahl im Einzelhandel

Mehr als 100 Läden machen mit: Ein Aktionstag bringt Polizei und Handel zusammen, um Dieben das Handwerk zu legen. Was erwartet die Kunden in den Geschäften?

21.11.2025

«Alles gratis»? Polizei staunt über Ausrede nach Diebstahl
Unglaubwürdige Erklärung

«Alles gratis»? Polizei staunt über Ausrede nach Diebstahl

Eine Frau sorgt für Stirnrunzeln: Nach einem Ladendiebstahl hat sie eine Erklärung parat, die zu schön klingt, um wahr zu sein.

27.08.2025

Flucht durch Bahntunnel: Polizei nimmt Diebe fest
Diebstahl

Flucht durch Bahntunnel: Polizei nimmt Diebe fest

Die filmreife Flucht zweier Diebe am Frankfurter Flughafen führt durch einen Bahntunnel und endet wenig glamourös in Handschellen.

20.08.2024