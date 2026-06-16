Royals

Prinz George geht auf Elite-Internat Eton

Mehr als 63.000 Pfund pro Schuljahr: Für Prinz George beginnt bald ein neues Kapitel an einem renommierten College.

Bereits mehrere Royals besuchten das Eton College. Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa
Bereits mehrere Royals besuchten das Eton College.

London (dpa) - In den Fußstapfen von Papa: Der britische Prinz George (12) wird ab September das Elite-Internat Eton in Windsor besuchen. Das teilte der Kensington-Palast britischen Medien zufolge mit. Derzeit besucht George noch gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) die Lambrook School westlich von London.

Der britische Prinz George - hier neben seinem kleinen Bruder Louis - soll aufs Elite-Internat Eton gehen. (Archivbild) Foto: Aaron Chown/PA/dpa
Der britische Prinz George - hier neben seinem kleinen Bruder Louis - soll aufs Elite-Internat Eton gehen. (Archivbild)

Auch Prinz William (44) und sein Bruder Harry (41) besuchten das renommierte College, das nahe Schloss Windsor liegt. Zudem ist die Schule nur wenige Minuten von der Forest Lodge, dem Familienwohnsitz, entfernt. 

Berichten zufolge haben sich Kate und William die Entscheidung nicht leicht gemacht und mehrere Schulen besucht. Immer wieder heißt es, die 44-Jährige legt - wie schon Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana - Wert darauf, dass ihre Kinder eine möglichst normale Kindheit haben.

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Ausbildung mit hohem Preis

Unter den Absolventen des Internats finden sich einige prominente Namen, darunter etwa mehrere Premierminister wie David Cameron und Boris Johnson. Auch Schauspieler wie Oscar-Preisträger Eddie Redmayne gehören zur Liste der Absolventen.

Auch Prinz William gehört zu den Absolventen. Hier ist er an seinem ersten Tag an der Schule im Jahr 1995 zu sehen. (Archivbild) Foto: John Stillwell/PA Wire/dpa
Auch Prinz William gehört zu den Absolventen. Hier ist er an seinem ersten Tag an der Schule im Jahr 1995 zu sehen. (Archivbild)

Die elitäre Ausbildung ist laut Webseite der Schule mit einem Betrag von rund 63.300 Pfund (umgerechnet rund 73.200 Euro) pro Schuljahr dem Establishment vorbehalten - britischen Familien mit Durchschnittseinkommen dürften allenfalls mit Hilfe eines Stipendiums Zugang erhalten. 

Der junge Prinz, der hinter William an zweiter Stelle der britischen Thronfolge steht, kann also in seiner neuen Schule mit Klassenkameraden aus privilegierten Verhältnissen rechnen.

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