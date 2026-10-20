Prinz Harry will Zwist mit Vater und Bruder lösen

London (dpa) - Prinz Harry will nach eigenen Angaben den Zwist mit seinem Vater und Bruder beenden. Das sagte der 42-Jährige in einem Interview mit dem «GQ»-Magazin.

Die Spannungen in der britischen Royal Family seien etwas, das viele Menschen fasziniere, weil sie es auf sich selbst und ihre eigenen Familien übertragen könnten, so Harry. «Es gibt Konflikte zwischen Geschwistern. Es gibt kaputte Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern. Das begegnet mir die ganze Zeit, wenn ich mit Menschen spreche», sagte Harry.

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Der jüngere Sohn von König Charles III. (77) glaubt, dass sich andere bei ihm möglicherweise auch Hinweise erhoffen, wie sie ihre eigenen familiären Probleme lösen können. Andere wollten es gar nicht. «Ich will eine Lösung finden», betonte Harry. Mit all dem, was in der Welt vor sich gehe, sei es das Wichtigste, sich zu versöhnen, so der Prinz.

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Hoffnung auf Aussöhnung erfüllte sich bislang nicht

Harry und seine Frau Herzogin Meghan (45) hatten sich Anfang 2020 im Streit aus dem engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und zogen für mehrere Jahre in den US-Bundesstaat Kalifornien.

Seitdem hat sich der Graben weiter vertieft. In einem Interview mit der Talkshow-Legende Oprah Winfrey und einer Netflix-Doku packten die beiden aus. Spätestens seit Harry in seiner Autobiografie «Spare» («Reserve») mit William und anderen Royals abrechnete, ist das Tischtuch zerschnitten. Insbesondere das Verhältnis zu seinem Bruder, Prinz William (44), soll zerrüttet sein.